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Депутат Рады: Зеленский сам выдумал технику, якобы стоящую в Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2026
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21:45 24.06.2026 (обновлено: 21:55 24.06.2026)
Депутат Рады: Зеленский сам выдумал технику, якобы стоящую в Белоруссии

Дмитрук: Зеленский сам придумал и победил технику, якобы стоящую в Белоруссии

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что Владимир Зеленский выдумал якобы установленные в Белоруссии ретрансляторы сигналов БПЛА, которые угрозами требовал демонтировать.
  • Он добавил, что реальных достижений не хватает, поэтому в ход идут победы над собственными фантазиями.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сам выдумал якобы установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала БПЛА, которые угрозами требовал демонтировать, чтобы затем объявить о своей "победе" после их "демонтажа", считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее в среду Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, после его требования с угрозами прекратили работу с 22 июня.
"Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука.
Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. По его словам, там были расположены ретрансляторы сигнала БПЛА, которые наносят удары по объектам ВСУ.
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