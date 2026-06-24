Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что Владимир Зеленский выдумал якобы установленные в Белоруссии ретрансляторы сигналов БПЛА, которые угрозами требовал демонтировать.

Он добавил, что реальных достижений не хватает, поэтому в ход идут победы над собственными фантазиями.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сам выдумал якобы установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала БПЛА, которые угрозами требовал демонтировать, чтобы затем объявить о своей "победе" после их "демонтажа", считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Ранее в среду Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии , после его требования с угрозами прекратили работу с 22 июня.

"Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука.