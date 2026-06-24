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Жена Зеленского отменила визит в Польшу из-за скандала - РИА Новости, 24.06.2026
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13:16 24.06.2026
Жена Зеленского отменила визит в Польшу из-за скандала

Жена Зеленского отменила визит в Польшу из-за скандала с героизацией УПА

© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена Зеленского отменила визит в Польшу на фоне скандала с героизацией Украинской повстанческой армии*.
  • В Гданьске 25–26 июня должна была пройти конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026.
  • Выступление Зеленской должно было состояться в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future.
ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена отменила визит в Польшу на фоне скандала с героизацией Украинской повстанческой армии* на Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Гонишевская.
В Гданьске 25-26 июня пройдет конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026, организованная Киевом и Варшавой. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент республики Кароль Навроцкий и не прибудет Владимир Зеленский. Тогда же стало известно, что Зеленская намерена принять участие в конференции и в мероприятии на территории Европейского центра солидарности.
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"Елена Зеленская отменила свой приезд в Гданьск. Ее выступление должно было состояться в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом", - сказала Нечуя-Гонишевская.
Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - из-за героизации деятелей УПА*. После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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