Жена Зеленского отменила визит в Польшу из-за скандала

Краткий пересказ от РИА ИИ Жена Зеленского отменила визит в Польшу на фоне скандала с героизацией Украинской повстанческой армии*.

В Гданьске 25–26 июня должна была пройти конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026.

Выступление Зеленской должно было состояться в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future.

ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена отменила визит в Польшу на фоне скандала с героизацией Украинской повстанческой армии* на Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Гонишевская.

Гданьске 25-26 июня пройдет конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026, организованная Киевом и Варшавой. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент республики Кароль Навроцкий и не прибудет Владимир Зеленский. Тогда же стало известно, что Зеленская намерена принять участие в конференции и в мероприятии на территории Европейского центра солидарности.

"Елена Зеленская отменила свой приезд в Гданьск. Ее выступление должно было состояться в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом", - сказала Нечуя-Гонишевская.

Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - из-за героизации деятелей УПА*. После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.