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Россияне рассказали, каким технологиям доверяют свое здоровье - РИА Новости, 24.06.2026
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14:08 24.06.2026

Россияне рассказали, каким технологиям доверяют свое здоровье

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Социальная сеть Одноклассники и Наука Mail провели исследование и выяснили, как россияне заботятся о здоровье, какие технологии уже используют в повседневной жизни и каким медицинским решениям готовы доверять в будущем.
Большинство россиян следят за своим здоровьем: 51% делают это регулярно, хотя и без строгой системы, а еще 13% проходят профилактические обследования. Только 1% опрошенных признались, что совсем не уделяют внимания своему состоянию. Главными условиями здоровья участники назвали правильное питание (70%), физическую активность (66%) и качественный сон (52%).
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Цифровые сервисы все активнее помогают россиянам заботиться о себе. Более половины участников исследования (55%) пользуются онлайн-записью и приложениями клиник, а 44% используют умные часы и фитнес-браслеты. Чаще всего технологии помогают контролировать физическую активность (49%), оперативно записываться к врачу (46%) и отслеживать ключевые показатели организма (42%).
Самой перспективной технологией будущего россияне считают искусственный интеллект в медицине — его выбрали 48% участников опроса. Также в числе наиболее значимых направлений оказались новые препараты против возрастных заболеваний (44%) и генная терапия (36%). Более четверти опрошенных (26%) готовы использовать ИИ-сервисы для анализа медицинских данных и получения рекомендаций.
При этом уровень доверия к новым технологиям пока заметно ниже интереса к ним. Наибольшее доверие вызывают домашние медицинские приборы (59%), регулярные чекапы (52%) и приложения официальных клиник (42%). Искусственному интеллекту в вопросах анализа медицинских данных готовы доверять только 19% респондентов.
Главными барьерами для более активного использования цифровых медицинских решений россияне назвали высокую стоимость устройств и услуг (45%), предпочтение личного общения с врачом (42%) и сомнения в точности получаемых данных (34%). Результаты исследования показывают, что россияне заинтересованы в развитии технологий для здоровья, однако пока рассматривают их скорее как инструмент помощи врачу и профилактики, а не как полноценную замену специалисту.
Забота о здоровье для многих уже стала частью повседневной рутины. Чаще всего россияне контролируют вес (68%) и артериальное давление (57%). Также популярны отслеживание сна (41%), пульса (40%) и результатов анализов крови (35%). Лишь 7% респондентов сообщили, что не следят за показателями здоровья на регулярной основе.
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