В ВОЗ рассказали, как снизить риски заболеваний летом

Краткий пересказ от РИА ИИ В российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что соблюдение правил безопасности при приготовлении пищи, мытье рук и защита от укусов насекомых и клещей снижают риски для здоровья летом.

Повышение температуры в летние месяцы способствует сезонному росту числа пищевых отравлений и инфекций.

На сезонные закономерности распространения болезней также влияют условия окружающей среды, поведение людей, местная эпидемиологическая ситуация, охват вакцинацией и меры общественного здравоохранения.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мытье рук, соблюдение правил при приготовлении пищи и защита от укусов насекомых помогут снизить риски для здоровья летом, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

"Соблюдение правил безопасности при приготовлении пищи, тщательное мытье рук и защита от укусов насекомых и клещей остаются одними из наиболее эффективных способов снизить риски для здоровья в летний сезон", - рассказали агентству.

Одним из важных факторов, способствующих сезонному росту числа пищевых отравлений и инфекций, является повышение температуры в летние месяцы, отметили в организации.