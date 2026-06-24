В ВОЗ рассказали, как снизить риски заболеваний летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что соблюдение правил безопасности при приготовлении пищи, мытье рук и защита от укусов насекомых и клещей снижают риски для здоровья летом.
- Повышение температуры в летние месяцы способствует сезонному росту числа пищевых отравлений и инфекций.
- На сезонные закономерности распространения болезней также влияют условия окружающей среды, поведение людей, местная эпидемиологическая ситуация, охват вакцинацией и меры общественного здравоохранения.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мытье рук, соблюдение правил при приготовлении пищи и защита от укусов насекомых помогут снизить риски для здоровья летом, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"Соблюдение правил безопасности при приготовлении пищи, тщательное мытье рук и защита от укусов насекомых и клещей остаются одними из наиболее эффективных способов снизить риски для здоровья в летний сезон", - рассказали агентству.
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Одним из важных факторов, способствующих сезонному росту числа пищевых отравлений и инфекций, является повышение температуры в летние месяцы, отметили в организации.
"Однако температура — не единственный фактор. На сезонные закономерности распространения болезней также влияют условия окружающей среды, поведение людей, местная эпидемиологическая ситуация, охват вакцинацией и меры общественного здравоохранения", - подчеркнули в ВОЗ.
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