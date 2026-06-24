Врач назвал минимальную длительность тренировки для сохранения здоровья

Эксперт отметил, что можно перейти на тренировки по 40–60 минут через день, если мышцы уже находятся в тонусе. Он также предупредил, что нельзя допускать застоя в организме и проводить целые дни в неподвижности. Недолгие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день также улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс, подчеркнул специалист.