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Врач назвал минимальную длительность тренировки для сохранения здоровья - РИА Новости, 24.06.2026
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09:49 24.06.2026
Врач назвал минимальную длительность тренировки для сохранения здоровья

Врач Умнов: 20–25 минут аэробной нагрузки в день снизят риск развития болезней

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии, посоветовал двигаться не менее 20 минут в день для снижения риска развития заболеваний.
  • Эксперт отметил, что можно увеличить длительность тренировок до 40–60 минут через день, если мышцы уже в тонусе, но важно избегать длительного сидения и неподвижности.
  • Длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание — к атрофии мышц и увеличению риска респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов посоветовал россиянам двигаться не менее 20 минут в день, чтобы снизить риск развития заболеваний.
"Самая правильная формула активности звучит так - лучше мало, но каждый день. Не менее 20–25 минут аэробной нагрузки в день будет оптимально. Даже небольшие ежедневные физические нагрузки могут существенно снизить риск развития хронических заболеваний", - рассказал Умнов интернет-изданию "Лента.ру".
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Эксперт отметил, что можно перейти на тренировки по 40–60 минут через день, если мышцы уже находятся в тонусе. Он также предупредил, что нельзя допускать застоя в организме и проводить целые дни в неподвижности. Недолгие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день также улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс, подчеркнул специалист.
Умнов рассказал, что длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание снижает мышечный тонус, что ведет к атрофии мышц и увеличивает риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
"Для поддержания здоровья необходимо соблюдать баланс между статическими и динамическими видами деятельности, включая регулярные физические упражнения и активный образ жизни", - отметил врач.
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