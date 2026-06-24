Врач назвал минимальную длительность тренировки для сохранения здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии, посоветовал двигаться не менее 20 минут в день для снижения риска развития заболеваний.
- Эксперт отметил, что можно увеличить длительность тренировок до 40–60 минут через день, если мышцы уже в тонусе, но важно избегать длительного сидения и неподвижности.
- Длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание — к атрофии мышц и увеличению риска респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов посоветовал россиянам двигаться не менее 20 минут в день, чтобы снизить риск развития заболеваний.
"Самая правильная формула активности звучит так - лучше мало, но каждый день. Не менее 20–25 минут аэробной нагрузки в день будет оптимально. Даже небольшие ежедневные физические нагрузки могут существенно снизить риск развития хронических заболеваний", - рассказал Умнов интернет-изданию "Лента.ру".
Эксперт отметил, что можно перейти на тренировки по 40–60 минут через день, если мышцы уже находятся в тонусе. Он также предупредил, что нельзя допускать застоя в организме и проводить целые дни в неподвижности. Недолгие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день также улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс, подчеркнул специалист.
Умнов рассказал, что длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание снижает мышечный тонус, что ведет к атрофии мышц и увеличивает риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
"Для поддержания здоровья необходимо соблюдать баланс между статическими и динамическими видами деятельности, включая регулярные физические упражнения и активный образ жизни", - отметил врач.