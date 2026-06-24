В Запорожье прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы.
- Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
Ранее в среду назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
"В Запорожье раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
В Сумах прогремел новый взрыв
Вчера, 15:13