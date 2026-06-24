Комбат "Запада" назвал главную задачу ВС России в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир мотострелкового батальона заявил, что главной задачей является полное освобождение Красного Лимана в ДНР.
- Бойцы проводят зачистку кварталов по домам, подъездам и квартирам.
- Из-за нахождения мирных жителей в подвалах домов батальон не может максимально использовать огневые средства для зачистки зданий.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Освободить Красный Лиман в ДНР на все сто процентов, чтобы над каждым зданием развевался российский флаг, является главной задачей, заявил командир мотострелкового батальона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Юпитер.
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"В данный момент у батальона стоит задача - зачистка кварталов по домам, по подъездам, по каждой квартире, и пока мы не пройдем каждый подъезд, не просмотрим, не зачистим каждую квартиру, дальше мы не двигаемся... Для каждого бойца освобожденный дом, освобожденная квартира – это стимул для того, чтобы освободить Красный Лиман на 100%, чтобы над каждым зданием был наш российский флаг", - рассказал комбат.
Юпитер сообщил, что командиры проводят подготовку бойцов "непосредственно в той обстановке, которую они будут выполнять при освобождении Красного Лимана": в ходе зачистки основной и тяжелой проблемой является бой в городе, учитывая нюансы, связанные с минированием подходов к домам.
Он объяснил, что из-за мирных жителей, которые находятся в подвалах домов, батальон не может максимально использовать огневые средства для полной зачистки здания. "Именно поэтому бойцам приходится сначала заходить, затем зачищать и дополнительно проверить результаты проделанной работы", - добавил Юпитер.
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