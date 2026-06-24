Комбат "Запада" назвал главную задачу ВС России в Красном Лимане

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"В данный момент у батальона стоит задача - зачистка кварталов по домам, по подъездам, по каждой квартире, и пока мы не пройдем каждый подъезд, не просмотрим, не зачистим каждую квартиру, дальше мы не двигаемся... Для каждого бойца освобожденный дом, освобожденная квартира – это стимул для того, чтобы освободить Красный Лиман на 100%, чтобы над каждым зданием был наш российский флаг", - рассказал комбат.