Рейтинг@Mail.ru
Захарова отметила роль Совинформбюро в победе над нацистской Германией - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 24.06.2026
Захарова отметила роль Совинформбюро в победе над нацистской Германией

Захарова отметила роль Совинформбюро в победе над фашистской Германией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова отметила роль Совинформбюро в победе над фашистской Германией в годы Второй мировой войны в день 85-летнего юбилея образования организации.
  • Она отметила, что читатели Совинформбюро узнали правду о событиях в мире.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день 85-летнего юбилея образования Совинформбюро отметила его роль в победе над фашистской Германией в годы Второй мировой войны.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Обращение Дмитрия Киселева по случаю 85-летия Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
85 лет Совинформбюро. Фотовыставка РИА Новости открывается по всему миру
Вчера, 00:01
"Я поздравляю всех нас с 85-летним юбилеем Совинформбюро, потому что это не касается одной организации, это часть общей победы, которая послужила основой для процветания нашей страны и процветания мира на несколько десятилетий. Сейчас лучшие традиции Совинформбюро наследует коллектив МИА "Россия сегодня", - сказала Захарова на торжественной церемонии открытия фотовыставки в Музее Победы на Поклонной горе, приуроченной к 85-летнему юбилею Советского информбюро, родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня".
Захарова отметила, что читатели Совинформбюро узнали правду о событиях в мире.
"Это были не просто новости. Они узнавали правду. Почему это важно подчеркивать? Потому что тогда, в конце 1930-х - начале 1940-х годах, и наша страна, и весь мир столкнулись с масштабнейшей в глобальном мировом пространстве, до того момента неведомой по масштабам, машиной пропаганды Третьего рейха, которая вещала как на Германию, так и на весь мир. Под этой пропагандой пала Западная Европа, был заражен весь мир, и кто-то должен был этому противостоять. Поэтому и появилось Совинформбюро. Оно освещало положение на фронтах, работу тыла, партизанское движение", - напомнила Захарова.
По ее словам, помимо прочего нужно было убедить общественность и правящие круги западных стран в способности СССР одержать победу над нацистами.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
"Совинформбюро рассказывало, что нам есть чем ответить. Это был прорыв. От этой работы зависело в том числе открытие второго фронта. От работы по убеждению тех, кто был к этому вообще-то не готов, зависели и поставки военной техники, и оружия, и продовольствия", - пояснила она.
Захарова отметила, что на основе материалов, фото- и кинохроник Совинформбюро советские посольства готовили и распространяли информационные бюллетени: "Наши с вами предшественники - и дипломаты, и журналисты рука об руку, плечом к плечу делали общее дело, приближали победу на информационном фронте".
"Если голос Юрия Левитана мог заменить целую дивизию, как сказал командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский, то Совинформбюро в целом воевало как несколько армий. Это же в наши дни мы можем сказать и о военкорах МИА "Россия сегодня". Низкий поклон за ваш ратный журналистский труд. Не только Россия сегодня, весь мир сегодня узнает о борьбе с неонацизмом на Украине из ваших репортажей, фотографий, сообщений с фронта. Пожалуйста, возвращайтесь живыми и невредимыми", - заключила она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Симоньян поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 15:07
 
Мария ЗахароваРоссияСовинформбюро85-летие СовинформбюроГерманияАгентство печати "Новости"Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала