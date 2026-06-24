Захарова отметила роль Совинформбюро в победе над нацистской Германией

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова отметила роль Совинформбюро в победе над фашистской Германией в годы Второй мировой войны в день 85-летнего юбилея образования организации.

Она отметила, что читатели Совинформбюро узнали правду о событиях в мире.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день 85-летнего юбилея образования Совинформбюро отметила его роль в победе над фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро . От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"Я поздравляю всех нас с 85-летним юбилеем Совинформбюро, потому что это не касается одной организации, это часть общей победы, которая послужила основой для процветания нашей страны и процветания мира на несколько десятилетий. Сейчас лучшие традиции Совинформбюро наследует коллектив МИА "Россия сегодня", - сказала Захарова на торжественной церемонии открытия фотовыставки в Музее Победы на Поклонной горе, приуроченной к 85-летнему юбилею Советского информбюро, родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня".

Захарова отметила, что читатели Совинформбюро узнали правду о событиях в мире.

"Это были не просто новости. Они узнавали правду. Почему это важно подчеркивать? Потому что тогда, в конце 1930-х - начале 1940-х годах, и наша страна, и весь мир столкнулись с масштабнейшей в глобальном мировом пространстве, до того момента неведомой по масштабам, машиной пропаганды Третьего рейха, которая вещала как на Германию, так и на весь мир. Под этой пропагандой пала Западная Европа, был заражен весь мир, и кто-то должен был этому противостоять. Поэтому и появилось Совинформбюро. Оно освещало положение на фронтах, работу тыла, партизанское движение", - напомнила Захарова.

По ее словам, помимо прочего нужно было убедить общественность и правящие круги западных стран в способности СССР одержать победу над нацистами.

"Совинформбюро рассказывало, что нам есть чем ответить. Это был прорыв. От этой работы зависело в том числе открытие второго фронта. От работы по убеждению тех, кто был к этому вообще-то не готов, зависели и поставки военной техники, и оружия, и продовольствия", - пояснила она.

Захарова отметила, что на основе материалов, фото- и кинохроник Совинформбюро советские посольства готовили и распространяли информационные бюллетени: "Наши с вами предшественники - и дипломаты, и журналисты рука об руку, плечом к плечу делали общее дело, приближали победу на информационном фронте".