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Захарова объяснила, почему Politico отказалось публиковать статью Лаврова - РИА Новости, 24.06.2026
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09:39 24.06.2026
Захарова объяснила, почему Politico отказалось публиковать статью Лаврова

Захарова: Politico отказалось публиковать статью Лаврова, потому что там правда

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Politico отказалось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
  • Статья Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность» была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.
  • В своей статье Лавров написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Издание Politico отказалось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, потому что там написана правда, которая дезавуирует их неправду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Издание Politico Europe в последний момент отменило в июне публикацию статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность". Статья в итоге была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
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"Они взяли на сутки статью, прочитали ее, поняли, какой эффект она возымеет, насколько там написана правда, которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования, и не напечатали. Просто без объяснений, сказали: "нет"", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
"Нет оснований не публиковать материал. Кроме одного - что они являются средством пропаганды агрессивного милитаристского объединения, который имеет своей целью не мир и сосуществование, а бойню и бесконечную агрессию", - подчеркнула Захарова.
Лавров в материале для Politico Europe написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, министр указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
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