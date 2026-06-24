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Захарова задалась вопросом о причинах отставки Стармера - РИА Новости, 24.06.2026
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09:36 24.06.2026
Захарова задалась вопросом о причинах отставки Стармера

Захарова задалась вопросом о причинах отставки Стармера с поста премьера

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.
  • Мария Захарова выразила недоумение по поводу причин отставки Кира Стармера, отметив, что поводом стал неподобающий поступок бывшего посла в США, а не более серьезные промахи властей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, почему поводом для отставки Кира Стармера с поста британского премьера стало неподобающее поведение бывшего посла в США, а не более серьезные промахи властей.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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"Это их проблема, и проблема ни в каком ни в Стармере, проблема в том, как там все организовано", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на просьбу прокомментировать отставку Стармера.
Она отметила, что одной из причин отставки стал скандал с экс-послом Британии в США Питером Мандельсоном, который ушел в отставку в 2025 году из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Захарова отметила, что сам факт связей экс-посла с Эпштейном является "очень тяжелым проступком", за который он должен был бы понести ответственность.
"Но это действительно тот масштаб вызовов, который стоило бы предъявить руководству Британии? А я напомню, что десятилетиями они не могут до конца расследовать убийства мирных афганцев британскими солдатами. И у меня вопрос - почему причиной и поводом для требования отставки является не убийство людей или не расследование убийства людей, а неподобающее поведение какого-то одного конкретного человека, которого можно отдать под суд", - сказала Захарова.
Около 100 депутатов-лейбористов ранее призывали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. После заявления Стармера об отставке он сообщил о намерении бороться за пост лидера лейбористов.
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