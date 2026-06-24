Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.

Мария Захарова выразила недоумение по поводу причин отставки Кира Стармера, отметив, что поводом стал неподобающий поступок бывшего посла в США, а не более серьезные промахи властей.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, почему поводом для отставки Кира Стармера с поста британского премьера стало неподобающее поведение бывшего посла в США, а не более серьезные промахи властей.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

"Это их проблема, и проблема ни в каком ни в Стармере, проблема в том, как там все организовано", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik , отвечая на просьбу прокомментировать отставку Стармера.

Она отметила, что одной из причин отставки стал скандал с экс-послом Британии в США Питером Мандельсоном, который ушел в отставку в 2025 году из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Захарова отметила, что сам факт связей экс-посла с Эпштейном является "очень тяжелым проступком", за который он должен был бы понести ответственность.

"Но это действительно тот масштаб вызовов, который стоило бы предъявить руководству Британии? А я напомню, что десятилетиями они не могут до конца расследовать убийства мирных афганцев британскими солдатами. И у меня вопрос - почему причиной и поводом для требования отставки является не убийство людей или не расследование убийства людей, а неподобающее поведение какого-то одного конкретного человека, которого можно отдать под суд", - сказала Захарова.