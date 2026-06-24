Захарова задалась вопросом о причинах отставки Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.
- Мария Захарова выразила недоумение по поводу причин отставки Кира Стармера, отметив, что поводом стал неподобающий поступок бывшего посла в США, а не более серьезные промахи властей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, почему поводом для отставки Кира Стармера с поста британского премьера стало неподобающее поведение бывшего посла в США, а не более серьезные промахи властей.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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Она отметила, что одной из причин отставки стал скандал с экс-послом Британии в США Питером Мандельсоном, который ушел в отставку в 2025 году из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Захарова отметила, что сам факт связей экс-посла с Эпштейном является "очень тяжелым проступком", за который он должен был бы понести ответственность.
"Но это действительно тот масштаб вызовов, который стоило бы предъявить руководству Британии? А я напомню, что десятилетиями они не могут до конца расследовать убийства мирных афганцев британскими солдатами. И у меня вопрос - почему причиной и поводом для требования отставки является не убийство людей или не расследование убийства людей, а неподобающее поведение какого-то одного конкретного человека, которого можно отдать под суд", - сказала Захарова.
Около 100 депутатов-лейбористов ранее призывали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. После заявления Стармера об отставке он сообщил о намерении бороться за пост лидера лейбористов.