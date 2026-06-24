Захарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Истбурне

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал травяного теннисного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составляет около 500 тысяч долларов.
В матче второго круга Захарова (91-я ракетка мира) уступила немке Татьяне Марии (112) со счетом 2:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
Мария в четвертьфинале сыграет с победительницей встречи Тереза Валентова (Чехия, 61) - Айла Томлянович (Австралия, 98).
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
26 февраля, 14:15