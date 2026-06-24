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Захарова высмеяла попытки ОБСЕ стать посредником в вопросе Украины - РИА Новости, 24.06.2026
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14:27 24.06.2026
Захарова высмеяла попытки ОБСЕ стать посредником в вопросе Украины

Захарова назвала попытки ОБСЕ стать посредником в вопросе Украины смешными

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова иронично высказалась о попытках ОБСЕ претендовать на роль посредника в вопросе украинского урегулирования.
  • Она назвала их смешными.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о попытках ОБСЕ претендовать на "посредничество" в вопросе украинского урегулирования.
Захарова упомянула цитату министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего ОБСЕ "полумертвой организацией".
"Самое смешное, что она еще претендует на "посредничество" в урегулировании конфликта на Украине. Помню, как они проявили себя на линии соприкосновения - шпионили под флагами ОБСЕ в пользу западников", - написала она в своем Telegram-канале.
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