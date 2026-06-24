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Захарова высказалась о британских поставках урана на Украину - РИА Новости, 24.06.2026
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04:59 24.06.2026 (обновлено: 06:03 24.06.2026)
Захарова высказалась о британских поставках урана на Украину

Захарова: уран для украинских АЭС должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уран для АЭС, который Лондон планирует передавать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Гарантии МАГАТЭ - это меры агентства для того, чтобы удостовериться в мирном использовании ядерного материала.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уран для АЭС, который Лондон планирует передавать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.
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"Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ", - сказала Захарова.
В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной, касавшуюся закупки ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в ней участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.
Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.
В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщало, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.
Гарантии МАГАТЭ - это меры агентства для того, чтобы удостовериться в мирном использовании ядерного материала.
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