Краткий пересказ от РИА ИИ Уран для АЭС, который Лондон планирует передавать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гарантии МАГАТЭ - это меры агентства для того, чтобы удостовериться в мирном использовании ядерного материала.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уран для АЭС, который Лондон планирует передавать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме " Энергоатом " обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.

"Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ", - сказала Захарова.

В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной, касавшуюся закупки ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в ней участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.

Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщало, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.