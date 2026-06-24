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Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Фигурное катание
 
17:12 24.06.2026 (обновлено: 17:17 24.06.2026)
Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС

Загитова рассказала, что закончила обучение в РАНХиГС

© Фото : Журнал "Hello"Алина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Журнал "Hello"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Загитова завершила обучение в Президентской академии РАНХиГС.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что завершила обучения в Президентской академии РАНХиГС.
В 2024 году спортсменка защитила диплом бакалавра в РАНХиГС по программе "Продюсирование и культурная политика". Позднее фигуристка рассказала, что планирует поступать в магистратуру. В мае Загитова сообщила, что успешно сдала государственный экзамен на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Российского университета спорта ГЦОЛИФК, где обучалась параллельно с РАНХиГС.
"Ну что, друзья. Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Жду ваших поздравлений", - рассказала Загитова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Загитова - победительница Олимпийских игр 2018 года, в том же году она выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время. Ей 24 года.
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