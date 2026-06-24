Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Загитова завершила обучение в Президентской академии РАНХиГС.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что завершила обучения в Президентской академии РАНХиГС.
В 2024 году спортсменка защитила диплом бакалавра в РАНХиГС по программе "Продюсирование и культурная политика". Позднее фигуристка рассказала, что планирует поступать в магистратуру. В мае Загитова сообщила, что успешно сдала государственный экзамен на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Российского университета спорта ГЦОЛИФК, где обучалась параллельно с РАНХиГС.
"Ну что, друзья. Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Жду ваших поздравлений", - рассказала Загитова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Загитова - победительница Олимпийских игр 2018 года, в том же году она выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время. Ей 24 года.