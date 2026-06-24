Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС

Загитова - победительница Олимпийских игр 2018 года, в том же году она выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время. Ей 24 года.