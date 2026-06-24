Запорожский губернатор оценил попытки ВСУ форсировать Днепр у ЗАЭС

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"Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить, просто для того, чтобы получить информационный повод", - отметил губернатор.