Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр.
- По словам Балицкого, такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, такие попытки могут осуществляться украинской стороной только в целях привлечения внимания.
«
"Привлечь внимание, потерять еще пару взводов или рот, конечно, это возможно, потому что британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев, которых могут на лодках или на бревнах отправить, просто для того, чтобы получить информационный повод", - отметил губернатор.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.