За неделю от ударов ВСУ пострадал 291 мирный житель, заявила Заболоцкая

Краткий пересказ от РИА ИИ Число пострадавших от ударов ВСУ мирных граждан за неделю с 15 по 21 июня достигло 291, включая 20 детей, что стало самым высоким показателем с начала 2026 года.

Мария Заболоцкая привела в пример несколько инцидентов, включая атаки в Туле, Брянской области и Раменском.

ООН, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших от ударов ВСУ мирных граждан за неделю с 15 по 21 июня достигло 291, включая 20 детей, что стало самым высоким показателем с начала года, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.

"Только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Это самое большое количество с начала 2026 года", - сообщила дипломат во время заседания Совбеза ООН

В качестве примеров таких атак Заболоцкая привела инцидент в Туле 15 июня, где при ударе по жилым домам пострадал годовалый ребенок. Также она напомнила о трагедии 17 июня в Брянской области, когда украинский беспилотник атаковал автобус с членами футбольной команды из белорусской Гомельской области, ехавшими на отдых. В результате этого нападения погибла сопровождавшая детей женщина, еще восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения.

Кроме того, в качестве примеров Заболоцкая упомянула инцидент 18 июня в селе Чуровичи Брянской области, где дрон-камикадзе атаковал автомобиль с женщиной и двумя дочерьми 10 и 11 лет, в результате чего обе девочки были госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии. В тот же день, по словам зампостпреда, в результате атаки беспилотников в подмосковном Раменском при пожаре погибла восьмилетняя девочка.