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За неделю от ударов ВСУ пострадал 291 мирный житель, заявила Заболоцкая - РИА Новости, 24.06.2026
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За неделю от ударов ВСУ пострадал 291 мирный житель, заявила Заболоцкая

Заболоцкая: с 15 по 21 июня от ударов ВСУ пострадал 291 мирный житель

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших от ударов ВСУ мирных граждан за неделю с 15 по 21 июня достигло 291, включая 20 детей, что стало самым высоким показателем с начала 2026 года.
  • Мария Заболоцкая привела в пример несколько инцидентов, включая атаки в Туле, Брянской области и Раменском.
ООН, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших от ударов ВСУ мирных граждан за неделю с 15 по 21 июня достигло 291, включая 20 детей, что стало самым высоким показателем с начала года, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
"Только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Это самое большое количество с начала 2026 года", - сообщила дипломат во время заседания Совбеза ООН.
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В качестве примеров таких атак Заболоцкая привела инцидент в Туле 15 июня, где при ударе по жилым домам пострадал годовалый ребенок. Также она напомнила о трагедии 17 июня в Брянской области, когда украинский беспилотник атаковал автобус с членами футбольной команды из белорусской Гомельской области, ехавшими на отдых. В результате этого нападения погибла сопровождавшая детей женщина, еще восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения.
Кроме того, в качестве примеров Заболоцкая упомянула инцидент 18 июня в селе Чуровичи Брянской области, где дрон-камикадзе атаковал автомобиль с женщиной и двумя дочерьми 10 и 11 лет, в результате чего обе девочки были госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии. В тот же день, по словам зампостпреда, в результате атаки беспилотников в подмосковном Раменском при пожаре погибла восьмилетняя девочка.
Российский диплома также отметила, что ООН до сих пор не осудила удар по общежитию педколледжа в Старобельске. Она подчеркнула, что РФ передала в секретариат ООН доказательства и показания очевидцев этой трагедии, готова организовать визит делегации на место теракта и ожидает должной реакции от генсека и Совбеза.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьТулаООНВооруженные силы Украины
 
 
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