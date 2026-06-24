Рейтинг@Mail.ru
В России нет возбудителей мелиоидоза, заявил эпидемиолог - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 24.06.2026
В России нет возбудителей мелиоидоза, заявил эпидемиолог

Шахмарданов: в России нет природных очагов бактерии, вызывающей мелиоидоз

© iStock.com / EugeneonlineДевушка-ученый работает в лаборатории
Девушка-ученый работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© iStock.com / Eugeneonline
Девушка-ученый работает в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Природных очагов бактерии, вызывающей мелиоидоз, в России нет.
  • В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.
  • Для устойчивой циркуляции возбудителя мелиоидоза в России нет необходимых климатических условий.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Природных очагов бактерии, которая является основным возбудителем мелиоидоза, в России нет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Больница - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В Роспотребнадзоре назвали эндемичные страны по мелиоидозу
Вчера, 00:41
"На сегодняшний день данных о существовании природных очагов Burkholderia pseudomallei (бактерии, вызывающей мелиоидоз - ред.) на территории России нет. Поэтому вероятность формирования постоянного источника инфекции в нашей стране остается крайне низкой", - сказал Шахмарданов.
Он уточнил, что для устойчивой циркуляции возбудителя мелиоидоза в России нет необходимых климатических условий.
"Важно понимать, что обнаружение завозного случая не означает появления нового инфекционного риска для населения", - заключил врач.
Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Врач перечислил основные симптомы мелиоидоза
23 июня, 14:01
 
РоссияТаиландФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала