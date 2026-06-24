В России нет возбудителей мелиоидоза, заявил эпидемиолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Природных очагов бактерии, вызывающей мелиоидоз, в России нет.
- В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.
- Для устойчивой циркуляции возбудителя мелиоидоза в России нет необходимых климатических условий.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Природных очагов бактерии, которая является основным возбудителем мелиоидоза, в России нет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
"На сегодняшний день данных о существовании природных очагов Burkholderia pseudomallei (бактерии, вызывающей мелиоидоз - ред.) на территории России нет. Поэтому вероятность формирования постоянного источника инфекции в нашей стране остается крайне низкой", - сказал Шахмарданов.
Он уточнил, что для устойчивой циркуляции возбудителя мелиоидоза в России нет необходимых климатических условий.
"Важно понимать, что обнаружение завозного случая не означает появления нового инфекционного риска для населения", - заключил врач.
Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.
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