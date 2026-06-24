В России нет возбудителей мелиоидоза, заявил эпидемиолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Природных очагов бактерии, вызывающей мелиоидоз, в России нет.

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.

Для устойчивой циркуляции возбудителя мелиоидоза в России нет необходимых климатических условий.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Природных очагов бактерии, которая является основным возбудителем мелиоидоза, в России нет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

"На сегодняшний день данных о существовании природных очагов Burkholderia pseudomallei (бактерии, вызывающей мелиоидоз - ред.) на территории России нет. Поэтому вероятность формирования постоянного источника инфекции в нашей стране остается крайне низкой", - сказал Шахмарданов.

Он уточнил, что для устойчивой циркуляции возбудителя мелиоидоза в России нет необходимых климатических условий.

"Важно понимать, что обнаружение завозного случая не означает появления нового инфекционного риска для населения", - заключил врач.