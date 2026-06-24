Причиной смерти актера Калинцева стало заболевание печени

Краткий пересказ от РИА ИИ Причиной смерти актера Евгения Калинцева стало продолжительное заболевание печени.

Калинцев умер в возрасте 59 лет 17 июня, церемония прощания с ним и кремация состоялись в Москве.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Причиной смерти актера Евгения Калинцева стало тяжелое заболевание, сообщили РИА Новости в окружении артиста.

Калинцев скончался в возрасте 59 лет 17 июня, за несколько недель до своего 60-летия.

"Он болел долго, у него было заболевание печени", — сказал собеседник агентства.

Церемония прощания с актером состоялась в среду в Москве , позже его кремировали. Как уточнили в окружении, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.

Евгений Олегович Калинцев родился 7 июля 1966 года. Работал в Мастерской Петра Фоменко, а также в Театре-студии "Человек" и Театре.Doc. В Театре на Малой Бронной играл в знаменитых постановках "Король Лир", "Идиот" и "Маленькие комедии".