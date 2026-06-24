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Причиной смерти актера Калинцева стало заболевание печени - РИА Новости, 24.06.2026
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18:12 24.06.2026 (обновлено: 18:42 24.06.2026)
Причиной смерти актера Калинцева стало заболевание печени

Причиной смерти актера Калинцева стало продолжительное заболевание печени

© Мосфильм, 1988Евгений Калинцев в фильме "Муж и дочь Тамары Александровны"
Евгений Калинцев в фильме Муж и дочь Тамары Александровны - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Мосфильм, 1988
Евгений Калинцев в фильме "Муж и дочь Тамары Александровны". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Причиной смерти актера Евгения Калинцева стало продолжительное заболевание печени.
  • Калинцев умер в возрасте 59 лет 17 июня, церемония прощания с ним и кремация состоялись в Москве.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Причиной смерти актера Евгения Калинцева стало тяжелое заболевание, сообщили РИА Новости в окружении артиста.
Калинцев скончался в возрасте 59 лет 17 июня, за несколько недель до своего 60-летия.
"Он болел долго, у него было заболевание печени", — сказал собеседник агентства.
Церемония прощания с актером состоялась в среду в Москве, позже его кремировали. Как уточнили в окружении, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
Евгений Олегович Калинцев родился 7 июля 1966 года. Работал в Мастерской Петра Фоменко, а также в Театре-студии "Человек" и Театре.Doc. В Театре на Малой Бронной играл в знаменитых постановках "Король Лир", "Идиот" и "Маленькие комедии".
В кинематографе Калинцев запомнился зрителю по ролям в драматических картинах. Снимался в кинофильмах, среди которых "Бедная Лиза", "Пиковая дама", "Нежный возраст", "Лестница", последняя его роль — в драме "Метаморфозис".
 
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