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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.06.2026
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12:11 24.06.2026 (обновлено: 12:25 24.06.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий Южной группировки за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю в зоне СВО.
  • ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 205 военных, две боевые бронированные машины "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполье, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило военное ведомство.
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