Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 205 военных, две боевые бронированные машины "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило военное ведомство.