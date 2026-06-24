Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю в зоне СВО.
- ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 205 военных, две боевые бронированные машины "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполье, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило военное ведомство.
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