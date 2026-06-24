Кортик екатерининских времен обнаружили в Якутии

Вид на Якутск с горы "Чочур-Муран". Архивное фото

Вид на Якутск с горы "Чочур-Муран"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Житель села Качикатцы Хангаласского улуса Якутии обнаружил кортик, которым в екатерининскую эпоху награждались отличившиеся улусные главы и князцы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На дарственной надписи, выгравированной на клинке, сохранились слова "награжденъ за исправно и на срок платежъ въ казну ясака". В дужке рукояти указано: "Кангаласского улуса Хачикацкой волости".

Кортик был передан в дар наслежному музею в торжественной обстановке на местном Ысыахе.

"Находку эксперты назвали настоящим событием в преддверии празднования 400-летия основания города Якутска – старейшего города Дальнего Востока России. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 2025 года юбилей будет отмечаться в 2032 году", – отметили в сообщении пресс-службы.