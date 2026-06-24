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Кортик екатерининских времен обнаружили в Якутии - РИА Новости, 24.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
15:36 24.06.2026
Кортик екатерининских времен обнаружили в Якутии

В якутском селе Качикатцы нашли кортик екатерининских времен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Якутск с горы "Чочур-Муран"
Вид на Якутск с горы Чочур-Муран - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Якутск с горы "Чочур-Муран". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Житель села Качикатцы Хангаласского улуса Якутии обнаружил кортик, которым в екатерининскую эпоху награждались отличившиеся улусные главы и князцы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На дарственной надписи, выгравированной на клинке, сохранились слова "награжденъ за исправно и на срок платежъ въ казну ясака". В дужке рукояти указано: "Кангаласского улуса Хачикацкой волости".
Кортик был передан в дар наслежному музею в торжественной обстановке на местном Ысыахе.
"Находку эксперты назвали настоящим событием в преддверии празднования 400-летия основания города Якутска – старейшего города Дальнего Востока России. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 2025 года юбилей будет отмечаться в 2032 году", – отметили в сообщении пресс-службы.
Сохранение культурно-исторического наследия определено главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым как одной из ключевых целей года культуры, заявили в регправительстве.
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Республика Саха (Якутия)Хангаласский улусЯкутскДальний ВостокАйсен НиколаевВладимир Путин
 
 
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