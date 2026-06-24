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Форум молодых библиотекарей начал работу в Якутии - РИА Новости, 24.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
15:34 24.06.2026 (обновлено: 16:39 24.06.2026)
Форум молодых библиотекарей начал работу в Якутии

Двенадцатый форум молодых библиотекарей стартовал в Якутии

© РИА Новости / Алексей ДаничевБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Библиотека. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двенадцатый форум молодых библиотекарей России "Грани библиотекаря" стартовал в Якутске в среду, в нем участвуют более 240 представителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Году культуры в Якутии.
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"XII форум молодых библиотекарей России – это площадка для профессионального роста и обсуждения будущего библиотечного дела. В этом году в форуме участвуют молодые работники культуры, впервые приглашены архитекторы и урбанисты. Это связано с активным внедрением объединенных форматов для повышения интереса к литературе и библиотекам. Уверен, в современных условиях библиотека может стать центром социокультурного развития региона", – приводит пресс-служба слова главы региона Айсена Николаева.
Заместитель председателя правительства региона, председатель организационного комитета Сергей Местников, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что в Якутске собрались молодые специалисты, которые только начинают свой путь, но уже имеют четкое представление о том, как должно развиваться библиотечное дело в стране.
"Библиотеки в современных условиях – это абсолютно новые образовательные пространства, центры просвещения и креативных индустрий. В условиях развития искусственного интеллекта очень важно инициировать новые проекты и коллаборации. Именно поэтому проведение такого форума в нашей республике, которая зарекомендовала себя как центр креативных индустрий в России, имеет огромное значение", – сказал Местников.
Он напомнил о проведенных в регионе международном библиографическом конгрессе и первом съезде библиотек республики.
"По итогам съезда за полгода создано 334 центра детского чтения на родных языках по всей республике. Важно, чтобы новые идеи генерировались не только сверху, но и самим сообществом библиотекарей", – заявил Местников.
В рамках форума состоится презентация глобальной платформы ИИ-решений для библиотек от Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
Участники обсудят инновационные библиотечные практики, пройдут публичные защиты проектов регионов и определят победителей Всероссийского конкурса на лучший молодежный библиотечный проект.
"Проведение XII Форума молодых библиотекарей России "Грани библиотекаря" в Якутске имеет большое значение для развития культурной и образовательной среды страны. Библиотеки сегодня – это не только хранилища знаний, но и современные центры общения, просвещения и реализации творческих инициатив. Встреча молодых специалистов из разных регионов позволяет обмениваться опытом, представлять новые проекты и формировать единое профессиональное пространство", – отметил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев.
Он подчеркнул, что подобный диалог способствует развитию библиотечного дела, внедрению инновационных подходов и укреплению роли библиотек в жизни общества.
"Особенно важно, что форум объединяет молодых специалистов, которые определяют будущее профессии и закладывают новые стандарты работы с читателями. Поддержка подобных инициатив через федеральные проекты подчеркивает стратегическую значимость культуры и образования как основы развития страны", – заявил Шамаев.
XII Форум молодых библиотекарей России "Грани библиотекаря" проходит с 24 по 26 июня. Мероприятие направлено на исполнение целей и задач национального проекта "Семья", федерального партийного проекта "Культура малой Родины" народной программы "Единой России".
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Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскАйсен НиколаевЕдиная Россия
 
 
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