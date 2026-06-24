Форум молодых библиотекарей начал работу в Якутии

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двенадцатый форум молодых библиотекарей Двенадцатый форум молодых библиотекарей России "Грани библиотекаря" стартовал в Якутске в среду, в нем участвуют более 240 представителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Году культуры в Якутии.

"XII форум молодых библиотекарей России – это площадка для профессионального роста и обсуждения будущего библиотечного дела. В этом году в форуме участвуют молодые работники культуры, впервые приглашены архитекторы и урбанисты. Это связано с активным внедрением объединенных форматов для повышения интереса к литературе и библиотекам. Уверен, в современных условиях библиотека может стать центром социокультурного развития региона", – приводит пресс-служба слова главы региона Айсена Николаева.

Заместитель председателя правительства региона, председатель организационного комитета Сергей Местников, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что в Якутске собрались молодые специалисты, которые только начинают свой путь, но уже имеют четкое представление о том, как должно развиваться библиотечное дело в стране.

"Библиотеки в современных условиях – это абсолютно новые образовательные пространства, центры просвещения и креативных индустрий. В условиях развития искусственного интеллекта очень важно инициировать новые проекты и коллаборации. Именно поэтому проведение такого форума в нашей республике, которая зарекомендовала себя как центр креативных индустрий в России, имеет огромное значение", – сказал Местников.

Он напомнил о проведенных в регионе международном библиографическом конгрессе и первом съезде библиотек республики.

"По итогам съезда за полгода создано 334 центра детского чтения на родных языках по всей республике. Важно, чтобы новые идеи генерировались не только сверху, но и самим сообществом библиотекарей", – заявил Местников.

В рамках форума состоится презентация глобальной платформы ИИ-решений для библиотек от Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

Участники обсудят инновационные библиотечные практики, пройдут публичные защиты проектов регионов и определят победителей Всероссийского конкурса на лучший молодежный библиотечный проект.

"Проведение XII Форума молодых библиотекарей России "Грани библиотекаря" в Якутске имеет большое значение для развития культурной и образовательной среды страны. Библиотеки сегодня – это не только хранилища знаний, но и современные центры общения, просвещения и реализации творческих инициатив. Встреча молодых специалистов из разных регионов позволяет обмениваться опытом, представлять новые проекты и формировать единое профессиональное пространство", – отметил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев.

Он подчеркнул, что подобный диалог способствует развитию библиотечного дела, внедрению инновационных подходов и укреплению роли библиотек в жизни общества.

"Особенно важно, что форум объединяет молодых специалистов, которые определяют будущее профессии и закладывают новые стандарты работы с читателями. Поддержка подобных инициатив через федеральные проекты подчеркивает стратегическую значимость культуры и образования как основы развития страны", – заявил Шамаев.