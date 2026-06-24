Спасатели назвали предметы, необходимые для вынужденной ночевки в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ Главное управление гражданской защиты Московской области предупреждает о необходимости взять с собой термоизолирующее одеяло, кусок пленки или фольги на случай вынужденной ночевки в лесу при походе за грибами и дикими ягодами.

Спасатели рекомендуют также взять дождевик, еду, питьевую воду, лекарства, спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток, средство от насекомых, заряженный телефон и герметичный пакет или чехол для телефона.

Перед походом в лес необходимо составить маршрут, определить время возвращения и предупредить близких, а в случае потери ориентации или пропажи человека следует немедленно звонить в службу спасения по номеру 112 и предоставлять максимально точные ориентиры.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Термоизолирующее одеяло, кусок пленки или фольги могут понадобиться на случай вынужденной ночевки в лесу при походе за грибами и дикими ягодами, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.

"Начинается сезон сбора грибов и диких ягод. С собой обязательно возьмите небольшой кусок пленки или фольги, термоизолирующее одеяло - для укрытия на случай вынужденной ночевки", - говорится в сообщении.

Спасатели также рекомендуют взять с собой в лес дождевик, еду, питьевую воду и необходимые лекарства, если их нужно принимать по расписанию. Постарайтесь также не забыть спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток, средство от насекомых, заряженный телефон, герметичный пакет или чехол для телефона, чтобы защитить его от влаги.

« "Перед походом в лес составьте примерный маршрут, определите ориентировочное время возвращения, предупредите близких о том, куда вы направляетесь, по какому маршруту и когда планируете вернуться", - советуют спасатели.

Находясь в лесу, никогда не срезайте путь через незнакомые участки: болота, овраги и буреломы - они главная причина травм и потери времени. Всегда придерживайтесь маршрута, даже если он кажется длиннее, советуют в МЧС . Одевайтесь в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью.