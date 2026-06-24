Рейтинг@Mail.ru
Спасатели назвали предметы, необходимые для вынужденной ночевки в лесу - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 24.06.2026
Спасатели назвали предметы, необходимые для вынужденной ночевки в лесу

Спасатели посоветовали брать с собой в лес термоизолирующее одеяло и лекарства

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристы на острове Валаам
Туристы на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Туристы на острове Валаам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главное управление гражданской защиты Московской области предупреждает о необходимости взять с собой термоизолирующее одеяло, кусок пленки или фольги на случай вынужденной ночевки в лесу при походе за грибами и дикими ягодами.
  • Спасатели рекомендуют также взять дождевик, еду, питьевую воду, лекарства, спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток, средство от насекомых, заряженный телефон и герметичный пакет или чехол для телефона.
  • Перед походом в лес необходимо составить маршрут, определить время возвращения и предупредить близких, а в случае потери ориентации или пропажи человека следует немедленно звонить в службу спасения по номеру 112 и предоставлять максимально точные ориентиры.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Термоизолирующее одеяло, кусок пленки или фольги могут понадобиться на случай вынужденной ночевки в лесу при походе за грибами и дикими ягодами, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.
"Начинается сезон сбора грибов и диких ягод. С собой обязательно возьмите небольшой кусок пленки или фольги, термоизолирующее одеяло - для укрытия на случай вынужденной ночевки", - говорится в сообщении.
Турист в лесу - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Спасатель поделился правилами прохода опасных участков в горах
20 июня, 03:07
Спасатели также рекомендуют взять с собой в лес дождевик, еду, питьевую воду и необходимые лекарства, если их нужно принимать по расписанию. Постарайтесь также не забыть спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток, средство от насекомых, заряженный телефон, герметичный пакет или чехол для телефона, чтобы защитить его от влаги.
«
"Перед походом в лес составьте примерный маршрут, определите ориентировочное время возвращения, предупредите близких о том, куда вы направляетесь, по какому маршруту и когда планируете вернуться", - советуют спасатели.
Находясь в лесу, никогда не срезайте путь через незнакомые участки: болота, овраги и буреломы - они главная причина травм и потери времени. Всегда придерживайтесь маршрута, даже если он кажется длиннее, советуют в МЧС. Одевайтесь в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью.
"Если вы или кто-то из ваших близких потерялся, сразу звоните в службу спасения по номеру 112; при звонке назовите максимально точные ориентиры - номер ближайшего квартального столба, приметный овраг, линию ЛЭП, реку или просеку; включите геолокацию в телефоне, сообщите диспетчеру свои координаты или отправьте метку через смс/мессенджер - это значительно ускорит поиски; если телефон не ловит сеть - поднимитесь на возвышенность или холм, там сигнал может появиться", - заключает главное управление гражданской защиты.
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, где нельзя собирать грибы
19 апреля, 01:47
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала