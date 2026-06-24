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85 лет Совинформбюро. Фотовыставка РИА Новости открывается по всему миру - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
00:01 24.06.2026
85 лет Совинформбюро. Фотовыставка РИА Новости открывается по всему миру
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сегодня, в день 85-летия создания Советского информбюро, медиагруппа "Россия сегодня" открывает масштабную фотовыставку "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатлённая эпоха", которую можно будет увидеть по всему миру. Экспозиция объединяет 30 знаковых фоторабот, снятых с 1940-х по 2020-е годы, и впервые представляет историю страны через призму оживших с помощью нейросетей архивных кадров.

Выставка создана медиагруппой "Россия сегодня" при сотрудничестве и поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Экспозиция будет представлена в российских дипломатических представительствах за рубежом как в онлайн формате, так и на установленных экранах.

Первой площадкой, которая приняла экспозицию к юбилею Совинформбюро, стала штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где выставку в конце мая этого года открывал постпред России при ООН Василий Небензя.

Выставка приурочена к 24 июня 1941 года — именно в этот день, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Советское информбюро. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.

От Сталинграда до наших дней

В экспозиции представлены работы прославленных фотографов, среди которых легендарные фотокоры-фронтовики: Георгий Зельма, Евгений Халдей, Владимир Гребнев, Михаил Озерский, Игорь Костин и другие мастера репортажной фотографии. В объективах этих авторов — Сталинградская битва и Парад Победы 1945 года, первый полёт Юрия Гагарина, Олимпийские игры в Москве 1980 года, Сочи и Милане, работа миротворческих сил, исторические встречи мировых лидеров. Здесь нет случайных кадров — есть только то, что должно остаться в истории.

Технология оживления: прошлое становится настоящим

Ключевая особенность выставки — технология "оживления" исторических снимков с помощью нейросетей. Посетитель видит не только статичное чёрно-белое или цветное изображение, но и движение, мимику, смену ракурсов. Запечатлённые мгновения перестают быть застывшими — прошлое буквально оживает на глазах, стирая грань между временами и позволяя по-новому взглянуть на хорошо знакомые страницы истории.
С приветственным словом к посетителям обращается генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв:
"85 лет назад, в тяжёлые первые дни Великой Отечественной, родилось Советское информбюро. Оно было призвано стать голосом страны в час величайших испытаний.
И сегодня, листая эту уникальную летопись, мы видим, как военные сводки стали началом большого пути, в котором отразилась целая эпоха. Это история нашей страны. Хроника побед, покорение космоса, триумфы наших спортсменов и великих деятелей культуры. И конечно — свидетельство той колоссальной роли, которую наша страна играла и играет на мировой арене.
Мы — медиагруппа "Россия сегодня" и агентства РИА Новости и Sputnik — являемся прямыми наследниками того самого Совинформбюро. И традиции фронтовых корреспондентов, которые вместе с советскими воинами прошли дорогами войны, фиксируя каждый шаг к Великой Победе, для нас не пустой звук. Сегодня наши военкоры работают так же, как и их славные предшественники 85 лет назад, — на передовой. Рискуя жизнью, чтобы мир увидел правду.
Эта выставка — наш поклон тем, кто создавал историю. И тем, кто продолжает её создавать сейчас".
2026-06-24T00:01:00+03:00
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PT1M26S

85 лет Совинформбюро. Фотовыставка РИА Новости открывается по всему миру

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сегодня, в день 85-летия создания Советского информбюро, медиагруппа "Россия сегодня" открывает масштабную фотовыставку "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатлённая эпоха", которую можно будет увидеть по всему миру. Экспозиция объединяет 30 знаковых фоторабот, снятых с 1940-х по 2020-е годы, и впервые представляет историю страны через призму оживших с помощью нейросетей архивных кадров.

Выставка создана медиагруппой "Россия сегодня" при сотрудничестве и поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Экспозиция будет представлена в российских дипломатических представительствах за рубежом как в онлайн формате, так и на установленных экранах.

Первой площадкой, которая приняла экспозицию к юбилею Совинформбюро, стала штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где выставку в конце мая этого года открывал постпред России при ООН Василий Небензя.

Выставка приурочена к 24 июня 1941 года — именно в этот день, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Советское информбюро. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.

От Сталинграда до наших дней

В экспозиции представлены работы прославленных фотографов, среди которых легендарные фотокоры-фронтовики: Георгий Зельма, Евгений Халдей, Владимир Гребнев, Михаил Озерский, Игорь Костин и другие мастера репортажной фотографии. В объективах этих авторов — Сталинградская битва и Парад Победы 1945 года, первый полёт Юрия Гагарина, Олимпийские игры в Москве 1980 года, Сочи и Милане, работа миротворческих сил, исторические встречи мировых лидеров. Здесь нет случайных кадров — есть только то, что должно остаться в истории.

Технология оживления: прошлое становится настоящим

Ключевая особенность выставки — технология "оживления" исторических снимков с помощью нейросетей. Посетитель видит не только статичное чёрно-белое или цветное изображение, но и движение, мимику, смену ракурсов. Запечатлённые мгновения перестают быть застывшими — прошлое буквально оживает на глазах, стирая грань между временами и позволяя по-новому взглянуть на хорошо знакомые страницы истории.
С приветственным словом к посетителям обращается генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв:
"85 лет назад, в тяжёлые первые дни Великой Отечественной, родилось Советское информбюро. Оно было призвано стать голосом страны в час величайших испытаний.
И сегодня, листая эту уникальную летопись, мы видим, как военные сводки стали началом большого пути, в котором отразилась целая эпоха. Это история нашей страны. Хроника побед, покорение космоса, триумфы наших спортсменов и великих деятелей культуры. И конечно — свидетельство той колоссальной роли, которую наша страна играла и играет на мировой арене.
Мы — медиагруппа "Россия сегодня" и агентства РИА Новости и Sputnik — являемся прямыми наследниками того самого Совинформбюро. И традиции фронтовых корреспондентов, которые вместе с советскими воинами прошли дорогами войны, фиксируя каждый шаг к Великой Победе, для нас не пустой звук. Сегодня наши военкоры работают так же, как и их славные предшественники 85 лет назад, — на передовой. Рискуя жизнью, чтобы мир увидел правду.
Эта выставка — наш поклон тем, кто создавал историю. И тем, кто продолжает её создавать сейчас".
 
85 лет Совинформбюро85-летие Совинформбюро
 
 
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