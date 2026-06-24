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"Побои и унижения". На Украине раскрыли тяжелую правду о происходящем в ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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17:17 24.06.2026 (обновлено: 17:49 24.06.2026)
"Побои и унижения". На Украине раскрыли тяжелую правду о происходящем в ВСУ

Солдаты ВСУ рассказали об издевательствах в лагерях, где держат мобилизованных

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское издание «Страна.ua» рассказало о нечеловеческих условиях содержания людей, пойманных сотрудниками военкоматов.
  • Капитан ВСУ сообщил, что 90% мобилизованных не подходят для боевых задач из-за проблем со здоровьем и зависимостей.
  • Места содержания мобилизованных огорожены колючей проволокой, оснащены камерами и минными заграждениями, чтобы предотвратить побеги.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" рассказало о нечеловеческих условиях, в которых находятся люди, пойманные сотрудниками военкоматов.
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"Чаще всего избиения и унижения происходят на стадии “передержки” новых мобилизованных в ВСУ. Речь идет о специальных лагерях, которые предназначены для проживания тех, кто уже призван и мобилизован, но еще не отправился на БЗВП (курс базовой общевойсковой подготовки) или непосредственно на фронт", — говорится в публикации.
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При этом в большинстве своем те, кого привозят, негодны к службе.
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"Сейчас девяносто процентов из тех, кто был мобилизован, совсем не подходят для боевых задач: огромное количество людей с кучей болячек, многие — алкоголики и наркоманы, лишь малая часть может реально служить", — рассказал изданию капитан ВСУ.
По его словам, охрану не волнует, что люди физически не в состоянии выполнять приказы, поскольку раз человек "прошел" медицинскую комиссию, то он считается годным к службе. В результате мобилизованных жестко избивают.
Это приводит к тому, что люди стараются сбежать при любой возможности. И чтобы с этим бороться, места, где их держат, находятся под постоянной охраной: они огорожены колючей проволокой, везде установлены камеры, есть минное заграждение, говорится в материале.
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"Странно было бы ожидать, если бы насильно мобилизованные не пытались сбежать – каждое утро куча людей в СЗЧ, несмотря на охрану, колючку и мины. Бегут при любой возможности, редко когда из ста процентов привезенных через пару недель остается половина бойцов. Кстати, побои и унижения лишь подстегивают к побегам – это замкнутый круг", — рассказал украинский офицер.
В статье указывается, что подобное происходит много где, причем жестче всего к новому пополнению относятся в штурмовых полках.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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