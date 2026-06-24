Краткий пересказ от РИА ИИ Украинское издание «Страна.ua» рассказало о нечеловеческих условиях содержания людей, пойманных сотрудниками военкоматов.

Капитан ВСУ сообщил, что 90% мобилизованных не подходят для боевых задач из-за проблем со здоровьем и зависимостей.

Места содержания мобилизованных огорожены колючей проволокой, оснащены камерами и минными заграждениями, чтобы предотвратить побеги.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" рассказало о нечеловеческих условиях, в которых находятся люди, пойманные сотрудниками военкоматов.

« "Чаще всего избиения и унижения происходят на стадии “передержки” новых мобилизованных в ВСУ. Речь идет о специальных лагерях, которые предназначены для проживания тех, кто уже призван и мобилизован, но еще не отправился на БЗВП (курс базовой общевойсковой подготовки) или непосредственно на фронт", — говорится в публикации.

При этом в большинстве своем те, кого привозят, негодны к службе.

« "Сейчас девяносто процентов из тех, кто был мобилизован, совсем не подходят для боевых задач: огромное количество людей с кучей болячек, многие — алкоголики и наркоманы, лишь малая часть может реально служить", — рассказал изданию капитан ВСУ.

По его словам, охрану не волнует, что люди физически не в состоянии выполнять приказы, поскольку раз человек "прошел" медицинскую комиссию, то он считается годным к службе. В результате мобилизованных жестко избивают.

Это приводит к тому, что люди стараются сбежать при любой возможности. И чтобы с этим бороться, места, где их держат, находятся под постоянной охраной: они огорожены колючей проволокой, везде установлены камеры, есть минное заграждение, говорится в материале.

« "Странно было бы ожидать, если бы насильно мобилизованные не пытались сбежать – каждое утро куча людей в СЗЧ, несмотря на охрану, колючку и мины. Бегут при любой возможности, редко когда из ста процентов привезенных через пару недель остается половина бойцов. Кстати, побои и унижения лишь подстегивают к побегам – это замкнутый круг", — рассказал украинский офицер.

В статье указывается, что подобное происходит много где, причем жестче всего к новому пополнению относятся в штурмовых полках.

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.

При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины , поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.