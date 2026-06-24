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ВСУ боятся высовываться в Константиновке, рассказал командир - РИА Новости, 24.06.2026
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15:00 24.06.2026
ВСУ боятся высовываться в Константиновке, рассказал командир

ВСУ боятся высовываться в Константиновке, поэтому чаще используют БПЛА

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир роты 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Белиар сообщил, что противник боится высовываться в Константиновке в ДНР.
  • По словам Белиара, противник не ожидал, что российские бойцы тайно войдут в город, и теперь делает ставку на БПЛА, а не на живую силу.
  • Командир отметил, что несмотря на разное сопротивление противника, российские войска проявляют «русский дух» и стремление освободить территории.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Противник боится высовываться в Константиновке в ДНР, поэтому основную ставку они делают на БПЛА, сообщил командир роты 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Белиар.
"Противник боится высовываться, потому что их БПЛА так же активно работают, как и российские дроны, которые сопровождают бойцов, мониторят и в случае выявления военнослужащего ВСУ стараются уничтожить его всеми силами. И уже, если вдруг выковырять не можем противника, тогда в бой идет штурмовая двойка", - рассказал Белиар.
По его словам, противник не ожидал, что российские бойцы тайно войдут в город, упор делает на БПЛА, а не на живую силу.
"Противник в городских боях - разный. Встречается и тот, который просто понимает, что он обречён, а встречается достойный противник, который пытается дать отпор, но, к их сожалению, у них это не получается. А все потому, что у нас есть русский дух, а также желание освободить людей и очистить от нечисти территории, которые изначально были нашими. Своих мы не оставляем и не бросаем", - отметил командир.
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