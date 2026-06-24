ВСУ боятся высовываться в Константиновке, рассказал командир

"Противник в городских боях - разный. Встречается и тот, который просто понимает, что он обречён, а встречается достойный противник, который пытается дать отпор, но, к их сожалению, у них это не получается. А все потому, что у нас есть русский дух, а также желание освободить людей и очистить от нечисти территории, которые изначально были нашими. Своих мы не оставляем и не бросаем", - отметил командир.