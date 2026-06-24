В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи краевой клинической больницы в Чите спасли 51-летнюю женщину после пяти остановок сердца.

Для нормализации состояния пациентки медики использовали микротоки, ИВЛ, аппараты для повышения артериального давления и специальный сетчатый каркас в артериях.

После применения аппарата, позволяющего крови «обходить» ослабленные сердце и легкие, пациентка была выписана из больницы и чувствует себя хорошо.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн – РИА Новости. Врачи краевой клинической больницы спасли жительницу Читы после пяти остановок сердца, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Пять раз сердце остановилось": читинские врачи подарили пациентке шанс на жизнь", - говорится в сообщении на платформе "Макс"

По информации властей, 51-летняя женщина поступила в приемно-диагностическое отделение после инфаркта в крайне тяжелом состоянии. Частота сердечных сокращений и давление были ниже нормы. Доктора несколько дней боролись за жизнь пациентки.

"По показаниям мы решили микротоком нормализовать биение сердца. То есть сделать так, чтобы оно сокращалось с нормальной частотой. Параллельно пациентку перевели на ИВЛ, подключили аппараты для повышения артериального давления. Затем женщине установили в артерии специальный сетчатый каркас для восстановления нормального кровотока", - цитирует пресс-служба слова завотделением кардиореанимации Дмитрия Ростовцева.

Однако и после таких процедур сердце женщины давало сбой и останавливалось. После консилиума врачи приняли решение перевести ее на аппарат, благодаря которому кровь как бы "обходит" ослабленные сердце и легкие.

"Он сам временно берет эту работу на себя. За счет этого органам дается шанс отдохнуть и восстановиться. Уже в течение шести часов после подключения была отмечена положительная динамика, пациентка находилась в ясном сознании, дышала самостоятельно", - отмечается в сообщении.

Через сутки, подчеркивает пресс-служба, врачи смогли отключить пациентку от этого аппарата, а затем и выписать из больницы. Сейчас женщина уже находится дома и чувствует себя хорошо.