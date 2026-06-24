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В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца - РИА Новости, 24.06.2026
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05:34 24.06.2026
В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца

В Чите врачи подарили женщине шанс на жизнь после пяти остановок сердца

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи краевой клинической больницы в Чите спасли 51-летнюю женщину после пяти остановок сердца.
  • Для нормализации состояния пациентки медики использовали микротоки, ИВЛ, аппараты для повышения артериального давления и специальный сетчатый каркас в артериях.
  • После применения аппарата, позволяющего крови «обходить» ослабленные сердце и легкие, пациентка была выписана из больницы и чувствует себя хорошо.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн – РИА Новости. Врачи краевой клинической больницы спасли жительницу Читы после пяти остановок сердца, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"Пять раз сердце остановилось": читинские врачи подарили пациентке шанс на жизнь", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
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По информации властей, 51-летняя женщина поступила в приемно-диагностическое отделение после инфаркта в крайне тяжелом состоянии. Частота сердечных сокращений и давление были ниже нормы. Доктора несколько дней боролись за жизнь пациентки.
"По показаниям мы решили микротоком нормализовать биение сердца. То есть сделать так, чтобы оно сокращалось с нормальной частотой. Параллельно пациентку перевели на ИВЛ, подключили аппараты для повышения артериального давления. Затем женщине установили в артерии специальный сетчатый каркас для восстановления нормального кровотока", - цитирует пресс-служба слова завотделением кардиореанимации Дмитрия Ростовцева.
Однако и после таких процедур сердце женщины давало сбой и останавливалось. После консилиума врачи приняли решение перевести ее на аппарат, благодаря которому кровь как бы "обходит" ослабленные сердце и легкие.
"Он сам временно берет эту работу на себя. За счет этого органам дается шанс отдохнуть и восстановиться. Уже в течение шести часов после подключения была отмечена положительная динамика, пациентка находилась в ясном сознании, дышала самостоятельно", - отмечается в сообщении.
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Через сутки, подчеркивает пресс-служба, врачи смогли отключить пациентку от этого аппарата, а затем и выписать из больницы. Сейчас женщина уже находится дома и чувствует себя хорошо.
Победу медиков Читы отметил и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"Специалисты сделали все возможное для спасения жизни и добились успеха. Эта ситуация в очередной раз доказывает высокий профессионализм забайкальских врачей", - написал он на платформе "Макс".
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