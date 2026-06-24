Волонтеры ЕР с первых дней помогают пострадавшим от урагана на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Урале произошел ураган, в результате которого в муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации, 16 человек обратились за медицинской помощью, а 32 частных жилых дома были полностью разрушены.
- Волонтеры «Единой России» помогают пострадавшим: обеспечивают граждан питьевой водой, участвуют в разборе завалов и расчистке дорог, а также привезли баннерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" с первых дней помогают пострадавшим от урагана на Урале, сообщил уполномоченный по волонтерской работе партии при ЧС Игорь Кастюкевич.
В понедельник вечером на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным ГУМЧС по региону, 16 человек обратились за медпомощью. Спасатели информировали, что в муниципалитете полностью разрушены 32 частных жилых дома.
"На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя", — цитируют на сайте партии Кастюкевича.