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Волонтеры ЕР с первых дней помогают пострадавшим от урагана на Урале - РИА Новости, 24.06.2026
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20:12 24.06.2026
Волонтеры ЕР с первых дней помогают пострадавшим от урагана на Урале

Волонтеры "Единой России" оказывают помощь пострадавшим от урагана на Урале

© Фото : МЧС Свердловской области/MAXЛиквидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области
Ликвидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МЧС Свердловской области/MAX
Ликвидация последствий смерча в Кушве в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Урале произошел ураган, в результате которого в муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации, 16 человек обратились за медицинской помощью, а 32 частных жилых дома были полностью разрушены.
  • Волонтеры «Единой России» помогают пострадавшим: обеспечивают граждан питьевой водой, участвуют в разборе завалов и расчистке дорог, а также привезли баннерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" с первых дней помогают пострадавшим от урагана на Урале, сообщил уполномоченный по волонтерской работе партии при ЧС Игорь Кастюкевич.
В понедельник вечером на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным ГУМЧС по региону, 16 человек обратились за медпомощью. Спасатели информировали, что в муниципалитете полностью разрушены 32 частных жилых дома.
"На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя", — цитируют на сайте партии Кастюкевича.
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