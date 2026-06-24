Волонтеры ЕР с первых дней помогают пострадавшим от урагана на Урале

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" с первых дней помогают пострадавшим от урагана на Урале, сообщил уполномоченный по волонтерской работе партии при ЧС Игорь Кастюкевич.

"На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя", — цитируют на сайте партии Кастюкевича.