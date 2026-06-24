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Володин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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15:54 24.06.2026
Володин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Володин поздравил сотрудников «России сегодня» с 85-летием Совинформбюро

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в Пхеньяне
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив медиагруппы «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро.
  • Совинформбюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны и стало голосом фронта для граждан страны.
  • Вячеслав Володин отметил, что медиагруппа «Россия сегодня» продолжает традиции оперативной журналистики.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро и отметил, что журналисты продолжают традиции оперативной журналистики.
Поздравление в адрес генерального директора Дмитрия Киселева и всего коллектива медиагруппы опубликовано на сайте Госдумы.
Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
Вчера, 00:06
"Примите поздравления по случаю 85-летия со дня основания Советского информбюро. Созданное в первые дни Великой Отечественной войны, Совинформбюро стало голосом фронта для граждан многомиллионной страны. Его сводки слушали с замиранием сердца", - сказал Володин.
Военные корреспонденты Совинформбюро на передовой, рискуя своей жизнью, рассказывали о героизме советских солдат и злодеяниях фашистов, эти репортажи стали частью истории, подчеркнул председатель Госдумы.
"Сегодня традиции оперативной журналистики продолжает "Россия сегодня". Сохраняя преемственность, ее корреспонденты всегда находятся в гуще событий, где особенно важно говорить правду. Делают все, чтобы для граждан нашей страны была доступна самая точная и объективная информация. В том числе из зоны специальной военной операции", - добавил Володин и пожелал всему коллективу новых успехов в профессиональной деятельности и благополучия.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Мишустин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
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