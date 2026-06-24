Володин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в Пхеньяне

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив медиагруппы «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро.

Совинформбюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны и стало голосом фронта для граждан страны.

Вячеслав Володин отметил, что медиагруппа «Россия сегодня» продолжает традиции оперативной журналистики.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро и отметил, что журналисты продолжают традиции оперативной журналистики.

Поздравление в адрес генерального директора Дмитрия Киселева и всего коллектива медиагруппы опубликовано на сайте Госдумы

"Примите поздравления по случаю 85-летия со дня основания Советского информбюро. Созданное в первые дни Великой Отечественной войны, Совинформбюро стало голосом фронта для граждан многомиллионной страны. Его сводки слушали с замиранием сердца", - сказал Володин.

Военные корреспонденты Совинформбюро на передовой, рискуя своей жизнью, рассказывали о героизме советских солдат и злодеяниях фашистов, эти репортажи стали частью истории, подчеркнул председатель Госдумы.

"Сегодня традиции оперативной журналистики продолжает "Россия сегодня". Сохраняя преемственность, ее корреспонденты всегда находятся в гуще событий, где особенно важно говорить правду. Делают все, чтобы для граждан нашей страны была доступна самая точная и объективная информация. В том числе из зоны специальной военной операции", - добавил Володин и пожелал всему коллективу новых успехов в профессиональной деятельности и благополучия.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.