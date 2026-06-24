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Володин поручил проработать тему льготного налогообложения детских товаров - РИА Новости, 24.06.2026
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13:28 24.06.2026 (обновлено: 13:59 24.06.2026)
Володин поручил проработать тему льготного налогообложения детских товаров

Володин поручил выработать предложения по льготным налогам на детские товары

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам выработать предложения по льготному налогообложению детских товаров.
  • К рассмотрению вопроса должны подключиться комитет по экономической политике и комитет по промышленности, торговле.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам выработать предложения по льготному налогообложению детских товаров.
На пленарном заседании Госдумы глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила дополнить перечень льготных детских товаров в Налоговом кодексе РФ, в частности включить в него детскую спортивную обувь. По ее словам, родители увидят такую заботу со стороны государства.
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"Спасибо, Нина Александровна. Думаю, что ваши слова все поддержат. И вы правильно говорите о том, что нам необходимо всесторонне изучить вопросы, связанные с льготным налогообложением детских товаров. У нас на заседании присутствует статс-секретарь, заместитель министра финансов. Андрей Михайлович Макаров (глава думского комитета по бюджетам и налогам - ред.) этому внимание уделяет. Хотелось бы, чтобы подключился к рассмотрению этого вопроса комитет по экономической политике, а также комитет по промышленности и торговле. Коллеги, у нас с вами есть время для того, чтобы выработать предложения, а затем их облечь в форму закона и найти решение вопросов, которые нас беспокоят", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он напомнил, что ранее была ситуация, при которой пальмовое масло облагалось налогом по льготной шкале, как детское питание, и Госдума сделала все для того, чтобы эту льготу отменить.
"Но, у нас есть вопросы, которые как раз требуют того, чтобы были льготы. Давайте эти вопросы обсудим, они, возможно, будут носить межфракционный характер, и все фракции объединятся в этом", - добавил председатель Госдумы.
Затем, по словам Володина, уже палата парламента проработает данное предложение с кабмином и выйдет на решение.
"Так же, как темы, связанные с налогообложением и созданием условий для развития деловой среды, для поддержки бизнеса. Это тоже вопросы, где мы могли бы занять более активную позицию", - подчеркнул спикер Госдумы.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияНина Останина
 
 
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