Володин поручил проработать тему льготного налогообложения детских товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам выработать предложения по льготному налогообложению детских товаров.

К рассмотрению вопроса должны подключиться комитет по экономической политике и комитет по промышленности, торговле.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам выработать предложения по льготному налогообложению детских товаров.

На пленарном заседании Госдумы глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила дополнить перечень льготных детских товаров в Налоговом кодексе РФ, в частности включить в него детскую спортивную обувь. По ее словам, родители увидят такую заботу со стороны государства.

"Спасибо, Нина Александровна. Думаю, что ваши слова все поддержат. И вы правильно говорите о том, что нам необходимо всесторонне изучить вопросы, связанные с льготным налогообложением детских товаров. У нас на заседании присутствует статс-секретарь, заместитель министра финансов. Андрей Михайлович Макаров (глава думского комитета по бюджетам и налогам - ред.) этому внимание уделяет. Хотелось бы, чтобы подключился к рассмотрению этого вопроса комитет по экономической политике, а также комитет по промышленности и торговле. Коллеги, у нас с вами есть время для того, чтобы выработать предложения, а затем их облечь в форму закона и найти решение вопросов, которые нас беспокоят", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он напомнил, что ранее была ситуация, при которой пальмовое масло облагалось налогом по льготной шкале, как детское питание, и Госдума сделала все для того, чтобы эту льготу отменить.

"Но, у нас есть вопросы, которые как раз требуют того, чтобы были льготы. Давайте эти вопросы обсудим, они, возможно, будут носить межфракционный характер, и все фракции объединятся в этом", - добавил председатель Госдумы.

Затем, по словам Володина, уже палата парламента проработает данное предложение с кабмином и выйдет на решение.