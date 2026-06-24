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"Вкусвилл" закрывает все свои магазины в Казахстане - РИА Новости, 24.06.2026
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13:30 24.06.2026 (обновлено: 16:10 24.06.2026)
"Вкусвилл" закрывает все свои магазины в Казахстане

"Вкусвилл" с 9 августа закрывает все свои магазины в Казахстане

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл"
Сетевой магазин продуктов питания ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вкусвилл» закрывает все четыре розничных магазина в Казахстане с 9 августа.
  • Компания переходит к новой модели присутствия в Казахстане — через партнерство с локальными ритейлерами и маркетплейсами.
  • Товары «Вкусвилла» останутся доступны на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также начнутся поставки в магазин «Доковил» в Караганде.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Вкусвилл" закроет все четыре розничных магазина в Казахстане с 9 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«

"Вкусвилл" проанализировал итоги двухлетней работы в Казахстане и принял решение скорректировать подход к присутствию в регионе", — рассказали там.

Компания перейдет к новой модели и будет сотрудничать с местными ритейлерами и маркетплейсами.
Собеседник агентства пояснили, что для дальнейшего масштабирования проекта нужен локальный ассортимент, но его не удалось обеспечить в полном объеме при сохранении технологических стандартов и требований к составу "Вкусвилла".
При этом товары сети останутся доступны в Казахстане на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Кроме того, в ближайшее время начнутся поставки продукции в магазин "Доковил" в Караганде. Также идут переговоры с другими торговыми сетями.
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