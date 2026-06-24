В Приднестровье ветеран подала заявление на российское гражданство

Краткий пересказ от РИА ИИ Пелагея Бостан из села Малаешты в Приднестровье подала заявление на получение российского гражданства в канун своего 100-летия.

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров поздравил ветерана со 100-летием и вручил ей поздравительное послание от президента России Владимира Путина.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Ветеран труда из села Малаешты в Приднестровье Пелагея Бостан в канун своего 100-летия подала заявление на получение российского гражданства, сообщает посольство РФ в Молдавии.

Сообщается, что посол РФ Молдавии Олег Озеров в ходе поездки в Приднестровье поздравил ветерана со 100-летием и вручил ей поздравительное послание президента России Владимира Путина.

"Дипломат подчеркнул, что новые поколения будут всегда равняться на настоящих героев – тех, кто мужественно перенес тяготы войны и оккупации, колоссальным трудом приближал Победу, самоотверженно поднимал народное хозяйство. Символично, что в канун векового юбилея долгожительница подала заявление на прием в российское гражданство", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.