В Приднестровье ветеран подала заявление на российское гражданство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пелагея Бостан из села Малаешты в Приднестровье подала заявление на получение российского гражданства в канун своего 100-летия.
- Посол РФ в Молдавии Олег Озеров поздравил ветерана со 100-летием и вручил ей поздравительное послание от президента России Владимира Путина.
ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Ветеран труда из села Малаешты в Приднестровье Пелагея Бостан в канун своего 100-летия подала заявление на получение российского гражданства, сообщает посольство РФ в Молдавии.
"Дипломат подчеркнул, что новые поколения будут всегда равняться на настоящих героев – тех, кто мужественно перенес тяготы войны и оккупации, колоссальным трудом приближал Победу, самоотверженно поднимал народное хозяйство. Символично, что в канун векового юбилея долгожительница подала заявление на прием в российское гражданство", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Население Приднестровья составляет около 455 тысяч 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.