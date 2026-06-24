Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодарском крае возле хутора Прикубанский упал вертолет Ми-2.
- Пилот воздушного судна погиб.
- На месте ЧП работают 21 специалист МЧС и восемь единиц техники.
- СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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"Возле хутора Прикубанский в Славянском районе произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации при обработке полей", — заявил собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС рассказали, что пилот воздушного судна погиб. На месте ЧП работают 21 специалист и восемь единиц техники. Также туда выехали следователи.
СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
В Приморье пропал вертолет
21 июня, 13:54