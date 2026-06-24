Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 24.06.2026 (обновлено: 22:44 24.06.2026)
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 потерпел крушение при обработке полей в Славянском районе Кубани

© Фото : СоцсетиМесто крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Место крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Соцсети
Место крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодарском крае возле хутора Прикубанский упал вертолет Ми-2.
  • Пилот воздушного судна погиб.
  • На месте ЧП работают 21 специалист МЧС и восемь единиц техники.
  • СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Возле хутора Прикубанский в Славянском районе произошло падение вертолета Ми-2 сельхозавиации при обработке полей", — заявил собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС рассказали, что пилот воздушного судна погиб. На месте ЧП работают 21 специалист и восемь единиц техники. Также туда выехали следователи.
СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Приморье пропал вертолет
21 июня, 13:54
 
ПроисшествияКраснодарский крайМи-2РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала