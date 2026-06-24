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СМИ: Мадьяр затормозил переговоры о приеме Украины в Евросоюз - РИА Новости, 24.06.2026
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11:32 24.06.2026
СМИ: Мадьяр затормозил переговоры о приеме Украины в Евросоюз

Telegraph: Мадьяр тормозит прием Украины в ЕС из-за нелюбви венгров к Зеленскому

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр затормозил переговоры о приеме Украины в Евросоюз.
  • По сообщению газеты Politico, Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с единой позицией всех членов ЕС по членству Украины.
  • Мадьяр согласился на открытие первых шести кластеров переговоров о членстве Украины, но отказался от продолжения процесса на следующем этапе.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр затормозил переговоры о приеме Украины в Евросоюз из-за неприязни к Владимиру Зеленскому со стороны значительной части венгерского общества, поддержавшей на выборах экс-премьера страны Виктора Орбана, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
Мадьяр 19 июня заявил, что пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС исключен из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии. Газета Politico 23 июня сообщила, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов ЕС по членству Украины, этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в евроблок.
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"Целый ряд дипломатических источников назвали Мадьяра причиной того, почему во время обсуждения членства (Украины - ред.) не было достигнуто больше прогресса... Они сказали, что ему нужно было совладать с неприязнью к Зеленскому и Украине со стороны венгров, поддержавших (экс-премьера Венгрии Виктора - ред.) Орбана", - сообщает издание.
По данным газеты, Мадьяр согласился на открытие первых шести кластеров переговоров о членстве Украины, однако следующий этап процесса принять отказался.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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