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Васильев: Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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19:24 24.06.2026 (обновлено: 19:28 24.06.2026)
Васильев: Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс

Васильев: глава МОК Ковентри возвращает спорт вне политики

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дмитрий Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал действия президента МОК Кирсти Ковентри по возврату тезиса "спорт вне политики".
  • Он добавил, что она не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь и стоит на страже прав спортсменов, которые не могут отвечать за действия правительств и государств.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри возвращает спорт вне политики, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"Кирсти Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс. Она просто молодец: не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь и стоит на страже прав спортсменов, которые не могут отвечать за действия правительств и государств. В данном случае она абсолютно права, и я ей просто аплодирую. Молодец!" - сказал Васильев.
"Самый главный тезис Олимпийской хартии, когда барон Пьер де Кубертен основал Олимпийское движение - это спорт вне политики. Сейчас Кирсти Ковентри возвращает этот тезис и хочет его закрепить. Похвально", - добавил он.
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СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Дмитрий ВасильевКирсти Ковентри
 
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