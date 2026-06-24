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"Это капитуляция". На Западе жестко высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.06.2026
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16:59 24.06.2026 (обновлено: 19:20 24.06.2026)
"Это капитуляция". На Западе жестко высказались о конфликте на Украине

SC: Европа оказалась в тупике из-за продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейцы завели себя в тупик, не желая завершать конфликт на Украине, пишет итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
  • По мнению аналитика, даже "безусловная капитуляция" Киева не поможет Европе восстановить авторитет.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Европа оказалась в безвыходной ситуации из-за нежелания завершать конфликт на Украине, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Европа зашла в тупик, который сама же и создала. Не помогают ни новые антироссийские санкции, ни бесконтрольные поставки оружия киевскому режиму, ни прямые атаки на Россию, ни усиление воинственной риторики. По всем фронтам выхода нет. На данном этапе даже "безусловная капитуляция" Украины и всей Европы в целом не может гарантировать, что страны Евросоюза вновь будут процветать, поскольку инфраструктура уничтожена и парализована, рынки разгромлены, валюты обесценились, а политика утратила всякий авторитет", — говорится в публикации.
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По мнению автора статьи, европейские лидеры прекрасно понимают, в какой ситуации оказались, и именно поэтому продвигают тезис о "российской угрозе", оправдывая продолжение конфликта разговорами о "мире".
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
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