На Украине чиновников обвинили в выплате 340 тысяч долларов "мертвым душам"

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятеро чиновников санатория на Украине обвиняются в фиктивном трудоустройстве 37 человек и завладении свыше 15,3 миллиона гривен бюджетных средств.

Организатором схемы считается 49-летняя бывшая главный бухгалтер санатория, которая с марта 2023 года стала замдиректора по экономической части.

Обвиняемым предъявлены обвинения по частям 4 и 5 статьи 191 УК Украины, предусматривающим лишение свободы на срок до восьми и до двенадцати лет соответственно.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пятеро чиновников санатория на Украине обвиняются в фиктивном трудоустройстве 37 "сотрудников" и завладении свыше 15,3 миллиона гривен (341,5 тысячи долларов) бюджетных средств, сообщил в среду офис генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры разоблачена схема, по которой государственный санаторий годами получал бюджетные средства на зарплаты людям, которые фактически там не работали… Из государственного бюджета безосновательно перечислено более 15,3 миллиона гривен (341,5 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, в специализированном санатории минздрава Украины фиктивно трудоустроили по меньшей мере 37 человек. Их оформляли на разные должности, вносили в табели учета рабочего времени, начисляли зарплаты и премии. По данным ведомства, следствие считает организатором схемы 49-летнюю главного бухгалтера санатория, которая работала в заведении почти 20 лет, а с марта 2023 стала замдиректора по экономической части. В сообщении говорится, что первые фиктивные работники появились в 2019 году. Среди них были знакомые и родственники чиновницы: в частности, ее мать оформили в лечебное отделение медицинской сестрой, сына - инструктором по труду, а мужа - ведущим бухгалтером в ее же подразделение.

Как сообщает офис генпрокурора, в дальнейшем она привлекла к схеме еще двух сотрудниц бухгалтерии, инспектора по кадрам и директора санатория. По информации ведомства, фиктивных работников подыскивали среди знакомых, родственников и бывших работников заведения, взамен им предлагали официальный трудовой стаж и отчисления в пенсионный фонд.

По данным офиса генпрокурора, банковские карты, на которые поступали деньги фиктивных сотрудников, и коды доступа к ним находились у главного бухгалтера. В сообщении говорится, что она снимала наличные деньги и распределяла их между участниками схемы.

Правоохранители предъявили обвинения пяти должностным лицам санатория. Главному бухгалтеру, ставшей с марта 2023 года замдиректора по экономической части, директору санатория, бухгалтеру по оплате труда и инспектору по кадрам – по частям 4 и 5 статьи 191 УК Украины (о завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением). Заместительнице главного бухгалтера, которая с марта 2023 года заняла должность главного бухгалтера, предъявлено обвинение по части 5 той же статьи.