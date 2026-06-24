Рейтинг@Mail.ru
На Украине чиновников обвинили в выплате 340 тысяч долларов "мертвым душам" - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 24.06.2026
На Украине чиновников обвинили в выплате 340 тысяч долларов "мертвым душам"

На Украине 5 чиновников санатория обвинили в фиктивном трудоустройстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятеро чиновников санатория на Украине обвиняются в фиктивном трудоустройстве 37 человек и завладении свыше 15,3 миллиона гривен бюджетных средств.
  • Организатором схемы считается 49-летняя бывшая главный бухгалтер санатория, которая с марта 2023 года стала замдиректора по экономической части.
  • Обвиняемым предъявлены обвинения по частям 4 и 5 статьи 191 УК Украины, предусматривающим лишение свободы на срок до восьми и до двенадцати лет соответственно.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пятеро чиновников санатория на Украине обвиняются в фиктивном трудоустройстве 37 "сотрудников" и завладении свыше 15,3 миллиона гривен (341,5 тысячи долларов) бюджетных средств, сообщил в среду офис генерального прокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры разоблачена схема, по которой государственный санаторий годами получал бюджетные средства на зарплаты людям, которые фактически там не работали… Из государственного бюджета безосновательно перечислено более 15,3 миллиона гривен (341,5 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным следствия, в специализированном санатории минздрава Украины фиктивно трудоустроили по меньшей мере 37 человек. Их оформляли на разные должности, вносили в табели учета рабочего времени, начисляли зарплаты и премии. По данным ведомства, следствие считает организатором схемы 49-летнюю главного бухгалтера санатория, которая работала в заведении почти 20 лет, а с марта 2023 стала замдиректора по экономической части. В сообщении говорится, что первые фиктивные работники появились в 2019 году. Среди них были знакомые и родственники чиновницы: в частности, ее мать оформили в лечебное отделение медицинской сестрой, сына - инструктором по труду, а мужа - ведущим бухгалтером в ее же подразделение.
Как сообщает офис генпрокурора, в дальнейшем она привлекла к схеме еще двух сотрудниц бухгалтерии, инспектора по кадрам и директора санатория. По информации ведомства, фиктивных работников подыскивали среди знакомых, родственников и бывших работников заведения, взамен им предлагали официальный трудовой стаж и отчисления в пенсионный фонд.
По данным офиса генпрокурора, банковские карты, на которые поступали деньги фиктивных сотрудников, и коды доступа к ним находились у главного бухгалтера. В сообщении говорится, что она снимала наличные деньги и распределяла их между участниками схемы.
Правоохранители предъявили обвинения пяти должностным лицам санатория. Главному бухгалтеру, ставшей с марта 2023 года замдиректора по экономической части, директору санатория, бухгалтеру по оплате труда и инспектору по кадрам – по частям 4 и 5 статьи 191 УК Украины (о завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением). Заместительнице главного бухгалтера, которая с марта 2023 года заняла должность главного бухгалтера, предъявлено обвинение по части 5 той же статьи.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до восьми (часть 4) и до двенадцати лет (часть 5) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, по части 5 статьи 191 УК Украины - с конфискацией имущества. По данным офиса генпрокурора, суд избрал четырем из обвиняемых меры пресечения в виде залога в размере 998,4 тысячи гривен (22,2 тысячи долларов), а заместительнице главного бухгалтера – 1,6 миллиона гривен (35,7 тысячи долларов).
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
На Украине в центре пластической хирургии провели обыски
19 мая, 16:47
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала