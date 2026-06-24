Львова-Белова: воссоединение детей с семьями на Украине пока невозможно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воссоединение детей с семьями на Украине пока невозможно из-за атак дронов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
- Документы для воссоединения четырех детей с родственниками на Украине уже готовы, они вернутся к ним, когда будет безопасно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Воссоединения детей с семьями на Украине пока невозможны из-за атак дронов, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен отметила, что уже готовы документы для воссоединения четырех детей с родственниками на Украине, они вернутся к ним, когда будет безопасно.
"К сожалению, в связи с атаками дронов логистика пока невозможна. Поэтому мы ждем", - сказала Львова-Белова.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.