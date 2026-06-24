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Львова-Белова: воссоединение детей с семьями на Украине пока невозможно - РИА Новости, 24.06.2026
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11:36 24.06.2026
Львова-Белова: воссоединение детей с семьями на Украине пока невозможно

Львова-Белова: воссоединение детей с семьями на Украине невозможно из-за дронов

© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воссоединение детей с семьями на Украине пока невозможно из-за атак дронов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
  • Документы для воссоединения четырех детей с родственниками на Украине уже готовы, они вернутся к ним, когда будет безопасно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Воссоединения детей с семьями на Украине пока невозможны из-за атак дронов, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен отметила, что уже готовы документы для воссоединения четырех детей с родственниками на Украине, они вернутся к ним, когда будет безопасно.
"К сожалению, в связи с атаками дронов логистика пока невозможна. Поэтому мы ждем", - сказала Львова-Белова.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Пять детей отправятся на Украину для воссоединения с семьями
4 июня, 13:55
 
В миреУкраинаРоссияМария Львова-Белова
 
 
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