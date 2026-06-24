Львова-Белова: воссоединение детей с семьями на Украине пока невозможно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Воссоединения детей с семьями на Украине пока невозможны из-за атак дронов, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.