Премьер Украины поедет в Польшу вместо Зеленского, заявили в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ На фоне разногласий Киева и Варшавы из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА) премьер-министр Украины Юлия Свириденко поедет на конференцию в польском Гданьске вместо президента Владимира Зеленского.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла — из-за героизации деятелей УПА*.

Украинские политики отказались от польских наград после решения президента Польши лишить Зеленского ордена Белого орла.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представитель украинского МИД Георгий Тихий на фоне разногласий Киева и Варшавы из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)* признал, что на конференцию в польском Гданьске по восстановлению Украины вместо Владимира Зеленского поедет премьер страны Юлия Свириденко для того, чтобы избежать скандалов.

В прошлую пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - из-за героизации деятелей УПА*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

"Решение, принятое о том, что в этом году премьер-министр возглавит делегацию Украины на эту конференцию, - абсолютно оправданное. Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических и правильных рамках, без излишней политизации и без скандалов... И со стороны Польши - тоже правительственная делегация, будет премьер Дональд Туск", - цитирует слова Тихого издание NV.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и Навроцкий.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.