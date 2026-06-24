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Премьер Украины поедет в Польшу вместо Зеленского, заявили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2026
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01:46 24.06.2026
Премьер Украины поедет в Польшу вместо Зеленского, заявили в Киеве

На конференцию по Украине в Польше вместо Зеленского поедет Свириденко

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фоне разногласий Киева и Варшавы из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА) премьер-министр Украины Юлия Свириденко поедет на конференцию в польском Гданьске вместо президента Владимира Зеленского.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла — из-за героизации деятелей УПА*.
  • Украинские политики отказались от польских наград после решения президента Польши лишить Зеленского ордена Белого орла.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представитель украинского МИД Георгий Тихий на фоне разногласий Киева и Варшавы из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)* признал, что на конференцию в польском Гданьске по восстановлению Украины вместо Владимира Зеленского поедет премьер страны Юлия Свириденко для того, чтобы избежать скандалов.
В прошлую пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - из-за героизации деятелей УПА*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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"Решение, принятое о том, что в этом году премьер-министр возглавит делегацию Украины на эту конференцию, - абсолютно оправданное. Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических и правильных рамках, без излишней политизации и без скандалов... И со стороны Польши - тоже правительственная делегация, будет премьер Дональд Туск", - цитирует слова Тихого издание NV.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и Навроцкий.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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В миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийДональд ТускВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)Киев
 
 
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