Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин признал вину и сотрудничает со следствием.

После задержания Жилкин указал место, где спрятал тело ребенка, которое было найдено в водоеме в Ленинградской области.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стало удушье, после чего Жилкин признался в удушении ребенка.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин признал вину и сотрудничает со следствием, сразу после задержания он указал место, где спрятал тело ребенка, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрий Яшков.

В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге . По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого Жилкина в убийстве.

"Жилкин вину признает, сотрудничает со следствием. После задержания он указал место, где спрятал тело ребенка, и в дальнейшем давал признательные показания", - сказал РИА Новости Яшков.

По словам собеседника агентства, на первоначальном этапе расследования обвиняемый давал противоречивые показания относительно обстоятельств преступления.

"Сначала он утверждал, что смерть мальчика наступила после удара по голове. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушье. После этого Жилкин признался, что задушил ребенка", - отметил Яшкин.