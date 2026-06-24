Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция готова вновь предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года.

Турция сохраняет контакты с Москвой и Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами.

АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Турция готова вновь предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта и обладает необходимым для этого опытом, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве, комментируя слова президента России Владимира Путина о важности стамбульских договоренностей 2022 года.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил Путин во вторник на совещании с членами правительства.

"Турция готова принять переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. У нас есть необходимый опыт и инфраструктура для организации подобных контактов. Мы последовательно поддерживаем дипломатические усилия по достижению мира", - сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что именно в Стамбуле в 2022 году сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала конфликта. По его словам, Турция и в дальнейшем готова содействовать любым дипломатическим инициативам, которые могут приблизить урегулирование.

Собеседник агентства отметил, что Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами. По его словам, турецкие власти считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта.