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Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 24.06.2026
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05:25 24.06.2026 (обновлено: 11:47 24.06.2026)
Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров по Украине

Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине в Стамбуле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Стамбул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция готова вновь предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта.
  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года.
  • Турция сохраняет контакты с Москвой и Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами.
АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Турция готова вновь предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта и обладает необходимым для этого опытом, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве, комментируя слова президента России Владимира Путина о важности стамбульских договоренностей 2022 года.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил Путин во вторник на совещании с членами правительства.
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Источник: предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет
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"Турция готова принять переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. У нас есть необходимый опыт и инфраструктура для организации подобных контактов. Мы последовательно поддерживаем дипломатические усилия по достижению мира", - сказал собеседник агентства.
Источник напомнил, что именно в Стамбуле в 2022 году сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала конфликта. По его словам, Турция и в дальнейшем готова содействовать любым дипломатическим инициативам, которые могут приблизить урегулирование.
Собеседник агентства отметил, что Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами. По его словам, турецкие власти считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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