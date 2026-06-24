Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении. Архивное фото

Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении

Туроператор сообщил о росте интереса россиян к путешествиям в Африку

Краткий пересказ от РИА ИИ Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в страны Африки, в первую очередь популярность набирает Уганда.

Туристы в возрасте 30–40 лет интересуются такими экзотическими направлениями, как ЮАР, Руанда, Намибия и Мадагаскар.

Запуск прямого регулярного рейса по маршруту Москва — Занзибар способствовал устойчивому росту интереса к этому направлению, спрос вырос в 2–2,5 раза.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в различные страны Африки, в первую очередь популярность набирает Уганда, рассказали РИА Новости в туроператоре "Русский Экспресс".

"Мы наблюдаем общий тренд на расширение географии африканского турпродукта. Растет интерес и к другим африканским странам и, в первую очередь, это Уганда", - сказали в туроператоре.

В беседе с агентством ведущий менеджер туроператора по продукту стран Африки Алена Райду рассказала, что российские туристы также стали чаще интересоваться такими экзотическими направлениями, как ЮАР , Руанда, Намибия и Мадагаскар.

Она описала и целевую аудиторию африканских путешествий - это туристы в возрасте 30-40 лет, которым "стало скучно на обычных массовых направлениях и те, кто уже много что попробовали".

В туроператоре подчеркнули, что Африка стала доступнее российским туристам благодаря новым рейсам и развитию туристической инфраструктуры.

Так, с запуском прямого регулярного рейса по Москва - Занзибар компания наблюдает устойчивый рост интереса к этому направлению. "Мы видим кратный рост бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в среднем спрос вырос в 2-2,5 раза", - сказали там.