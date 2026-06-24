В ЦИК заявили о зашкаливающих потоках дезинформации и фейков

Краткий пересказ от РИА ИИ Член ЦИК Игорь Борисов заявил о многочисленных потоках дезинформации, фейков и дипфейков, обрушивающихся на избирателей в России.

Игорь Борисов подчеркнул, что задача ЦИК и наблюдателей — объяснить российским избирателям, где правда, а где ложь, и отметил, что только представители общественности могут донести до избирателей достоверную информацию на избирательных участках.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Потоки дезинформации, фейков и дипфейков, которые обрушиваются на избирателей в России, зашкаливают, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.

"Потоки дезинформации, фейков, дипфейков, которые обрушиваются на умы наших избирателей, они просто зашкаливают на сегодняшний день", - сказал Борисов на ПМЮФ-2026.

Член Центризбиркома подчеркнул, что задача ЦИК и наблюдателей объяснить российским избирателям, где правда, а где ложь.

"Только представители общественности, которые сами будут присутствовать на избирательных участках, которым законом дано право посещать избирательные комиссии, могут действительно донести до избирателей правдивую, достоверную информацию", - добавил он.