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В ЦИК заявили о зашкаливающих потоках дезинформации и фейков - РИА Новости, 24.06.2026
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15:23 24.06.2026
В ЦИК заявили о зашкаливающих потоках дезинформации и фейков

Борисов: потоки дезинформации и фейков, направленных на избирателей, зашкаливают

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота ЦИК РФ
Работа ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа ЦИК РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член ЦИК Игорь Борисов заявил о многочисленных потоках дезинформации, фейков и дипфейков, обрушивающихся на избирателей в России.
  • Игорь Борисов подчеркнул, что задача ЦИК и наблюдателей — объяснить российским избирателям, где правда, а где ложь, и отметил, что только представители общественности могут донести до избирателей достоверную информацию на избирательных участках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Потоки дезинформации, фейков и дипфейков, которые обрушиваются на избирателей в России, зашкаливают, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.
"Потоки дезинформации, фейков, дипфейков, которые обрушиваются на умы наших избирателей, они просто зашкаливают на сегодняшний день", - сказал Борисов на ПМЮФ-2026.
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Член Центризбиркома подчеркнул, что задача ЦИК и наблюдателей объяснить российским избирателям, где правда, а где ложь.
"Только представители общественности, которые сами будут присутствовать на избирательных участках, которым законом дано право посещать избирательные комиссии, могут действительно донести до избирателей правдивую, достоверную информацию", - добавил он.
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