ЦИК: информации о выборах в регионах с военным положением не будет в сети

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦИК России принял постановление об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и других выборов в период действия военного положения на части территории России.

Информация о режиме работы участковых избирательных комиссий в регионах с военным положением не будет публиковаться в СМИ и интернете.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Информация о режиме работы участковых избирательных комиссии в регионах с военным положением - дата, время и адреса, где будет проводиться досрочное голосование на выборах в Госдуму, - не будет публиковаться в СМИ и интернете, следует из постановления ЦИК России.

Члены Центризбиркома РФ в среду на заседании приняли постановление об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных с ними выборов в период действия военного положения на части территории России.

Согласно постановлению, информацию о режиме работы участковых избиркомов до сведения избирателей должна доводить сама избирательная комиссия.

"При этом необходимо исключить размещение информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в средствах массовой информации и сети интернет", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.