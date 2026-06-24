ЦИК: информации о выборах в регионах с военным положением не будет в сети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК России принял постановление об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и других выборов в период действия военного положения на части территории России.
- Информация о режиме работы участковых избирательных комиссий в регионах с военным положением не будет публиковаться в СМИ и интернете.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Информация о режиме работы участковых избирательных комиссии в регионах с военным положением - дата, время и адреса, где будет проводиться досрочное голосование на выборах в Госдуму, - не будет публиковаться в СМИ и интернете, следует из постановления ЦИК России.
Согласно постановлению, информацию о режиме работы участковых избиркомов до сведения избирателей должна доводить сама избирательная комиссия.
"При этом необходимо исключить размещение информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в средствах массовой информации и сети интернет", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.