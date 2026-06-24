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ЦИК: информации о выборах в регионах с военным положением не будет в сети - РИА Новости, 24.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
13:26 24.06.2026
ЦИК: информации о выборах в регионах с военным положением не будет в сети

ЦИК: информация о выборах в регионах с военным положением не будет публиковаться

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкДень голосования
День голосования - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК России принял постановление об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и других выборов в период действия военного положения на части территории России.
  • Информация о режиме работы участковых избирательных комиссий в регионах с военным положением не будет публиковаться в СМИ и интернете.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Информация о режиме работы участковых избирательных комиссии в регионах с военным положением - дата, время и адреса, где будет проводиться досрочное голосование на выборах в Госдуму, - не будет публиковаться в СМИ и интернете, следует из постановления ЦИК России.
Члены Центризбиркома РФ в среду на заседании приняли постановление об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных с ними выборов в период действия военного положения на части территории России.
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Согласно постановлению, информацию о режиме работы участковых избиркомов до сведения избирателей должна доводить сама избирательная комиссия.
"При этом необходимо исключить размещение информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в средствах массовой информации и сети интернет", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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