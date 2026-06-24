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Трамп на встрече с Рютте заявил, что НАТО подвела США - РИА Новости, 24.06.2026
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23:28 24.06.2026 (обновлено: 23:31 24.06.2026)
Трамп на встрече с Рютте заявил, что НАТО подвела США

Трамп на встрече с Рютте: НАТО подвела США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что НАТО подвела США.
  • Он сказал Марку Рютте, что при другом руководстве НАТО такого контакта, вероятно, не состоялось бы.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что НАТО подвела США, при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.
"Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели", - сказал Трамп журналистам на встрече в Белом доме.
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В миреСШАНАТОДональд ТрампМарк Рютте
 
 
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