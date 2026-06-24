Трамп на встрече с Рютте заявил, что НАТО подвела США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что НАТО подвела США.
- Он сказал Марку Рютте, что при другом руководстве НАТО такого контакта, вероятно, не состоялось бы.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что НАТО подвела США, при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.
"Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели", - сказал Трамп журналистам на встрече в Белом доме.