Госдума приняла закон об обеспечении внутреннего рынка топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.

Закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина и устанавливает правила учета акцизов при таком смешении.

Продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей, до конца 2026 года.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Первоначальная редакция документа касалась лишь определения перечня документов, подтверждающих правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%. Однако в рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок к нему, в том числе касающихся обеспечения внутреннего рынка России моторным топливом и поддержки НПЗ в связи участившимися атаками на них украинских беспилотников.

Соответствующие изменения подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера РФ Александра Новака и связаны с обеспечением внутреннего рынка страны топливом, пояснял во вторник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. В частности, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в РФ.

Закон также допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения автобензина.

При этом дается три месяца для сбора документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина путем смешения получен высокооктановый бензин, и для получения вычета акциза, исчисленного при реализации такого прямогонного бензина. В случае возврата покупателем бензина, произведенного путем смешения, уплаченный акциз возмещаться не будет.

Закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также демпфера при импорте в РФ автомобильного бензина уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство. Причем при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9, а из других стран определяется исходя из индикативной цены на АИ-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов.

Кроме того, доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. И на год - до конца 2026 года, продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.

Все нормы, связанные с дополнительным обеспечением моторным топливом внутреннего рынка, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации нефтеперерабатывающих заводов – с 1 января 2026 года, то есть иметь обратную силу.