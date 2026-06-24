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В Тюмени жители вызвали спасателей и медиков к соседу, стучавшему в потолок - РИА Новости, 24.06.2026
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14:11 24.06.2026
В Тюмени жители вызвали спасателей и медиков к соседу, стучавшему в потолок

В Тюмени жители вызвали спасателей и медиков к стучавшему в потолок соседу

© Fotolia / Alexander ZamaraevАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / Alexander Zamaraev
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители многоквартирного дома в Тюмени вызвали спасателей и медиков из-за стука из квартиры 82-летнего соседа.
  • Сотрудники ТОСЭР вскрыли дверь и обнаружили мужчину, лежащего на полу в тяжелом состоянии.
  • Пациента госпитализировали в больницу.
ТЮМЕНЬ, 24 июн – РИА Новости. Жители многоквартирного дома в Тюмени вызвали спасателей и медиков к соседу с верхнего этажа, когда он начал стучать им в потолок, после вскрытия двери оказалось, что мужчина в тяжелом состоянии и нуждается в помощи врачей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Бдительные соседи, услышав вечером монотонный стук в потолок из квартиры 82-летнего соседа, предположили, что ему требуется помощь, но дверь он им не открыл, продолжив стучать в потолок. Тогда женщина вызвала сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР), полиции и скорую помощь.
"Сотрудники службы ТОСЭР вскрыли дверь. Внутри обнаружили лежащего на полу мужчину. Фельдшеры скорой помощи зафиксировали тяжелое состояние пациента. Словесный контакт был невозможен – на вопросы он не отвечал. Однако сознание не было утрачено полностью: пациент слышал обращенную к нему речь, понимал команды и пытался им следовать. Его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
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