В Тюмени жители вызвали спасателей и медиков к соседу, стучавшему в потолок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители многоквартирного дома в Тюмени вызвали спасателей и медиков из-за стука из квартиры 82-летнего соседа.
- Сотрудники ТОСЭР вскрыли дверь и обнаружили мужчину, лежащего на полу в тяжелом состоянии.
- Пациента госпитализировали в больницу.
ТЮМЕНЬ, 24 июн – РИА Новости. Жители многоквартирного дома в Тюмени вызвали спасателей и медиков к соседу с верхнего этажа, когда он начал стучать им в потолок, после вскрытия двери оказалось, что мужчина в тяжелом состоянии и нуждается в помощи врачей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Бдительные соседи, услышав вечером монотонный стук в потолок из квартиры 82-летнего соседа, предположили, что ему требуется помощь, но дверь он им не открыл, продолжив стучать в потолок. Тогда женщина вызвала сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР), полиции и скорую помощь.
"Сотрудники службы ТОСЭР вскрыли дверь. Внутри обнаружили лежащего на полу мужчину. Фельдшеры скорой помощи зафиксировали тяжелое состояние пациента. Словесный контакт был невозможен – на вопросы он не отвечал. Однако сознание не было утрачено полностью: пациент слышал обращенную к нему речь, понимал команды и пытался им следовать. Его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Чувашские врачи извлекли из тела пациента 25-сантиметровую трубу
31 октября 2025, 19:10