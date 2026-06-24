В Тюмени жители вызвали спасателей и медиков к соседу, стучавшему в потолок

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители многоквартирного дома в Тюмени вызвали спасателей и медиков из-за стука из квартиры 82-летнего соседа.

Сотрудники ТОСЭР вскрыли дверь и обнаружили мужчину, лежащего на полу в тяжелом состоянии.

Пациента госпитализировали в больницу.

ТЮМЕНЬ, 24 июн – РИА Новости. Жители многоквартирного дома в Тюмени вызвали спасателей и медиков к соседу с верхнего этажа, когда он начал стучать им в потолок, после вскрытия двери оказалось, что мужчина в тяжелом состоянии и нуждается в помощи врачей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Бдительные соседи, услышав вечером монотонный стук в потолок из квартиры 82-летнего соседа, предположили, что ему требуется помощь, но дверь он им не открыл, продолжив стучать в потолок. Тогда женщина вызвала сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР), полиции и скорую помощь.