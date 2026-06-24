Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.