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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 24.06.2026
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08:17 24.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Тишковец: облачная погода без осадков ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорожане на улице во время жаркой погоды в Москве
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
  • Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов, ветер будет северо-западный — от трех до восьми метров в секунду.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится восточной периферией антициклона. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный - от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 - плюс 23 градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров немного понизятся и составят 745 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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