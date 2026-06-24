Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
- Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов, ветер будет северо-западный — от трех до восьми метров в секунду.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится восточной периферией антициклона. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный - от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 - плюс 23 градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров немного понизятся и составят 745 миллиметров ртутного столба.
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