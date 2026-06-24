Андреева проиграла в первом матче после победы на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Мирру Андрееву во втором раунде травяного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- В третьем круге Александровой предстоит сыграть против Наоми Осаки из Японии.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Мирру Андрееву во втором раунде травяного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Александрова, которая располагается на 19-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла пятую ракетку мира и действующую победительницу "Ролан Гаррос" Андрееву со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут.
В третьем круге соперницей Александровой станет японка Наоми Осака (15-я ракетка мира).
Андреева 6 июня выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, победив в финале "Ролан Гаррос". Матч с Александровой стал первым для нее после триумфа во Франции. 29 июня на травяных кортах в Лондоне стартует третий турнир Большого шлема в сезоне - Уимблдон.