Андреева проиграла в первом матче после победы на "Ролан Гаррос"

Андреева 6 июня выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, победив в финале "Ролан Гаррос". Матч с Александровой стал первым для нее после триумфа во Франции. 29 июня на травяных кортах в Лондоне стартует третий турнир Большого шлема в сезоне - Уимблдон.