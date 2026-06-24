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Темрезов: более 500 семей получили республиканский маткапитал в КЧР - РИА Новости, 24.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:41 24.06.2026
Темрезов: более 500 семей получили республиканский маткапитал в КЧР

Темрезов: республиканский маткапитал выдали 526 семьям из Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С начала 2026 года 526 семей из Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого и последующего ребенка, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Мера действует в качестве дополнения к федеральным выплатам в рамках регионального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья".
"Семья, дети, забота о будущем республики – это те ценности, которые лежат в основе нашей социальной политики. Мы продолжаем оказывать поддержку родителям, создавая условия, при которых рождение детей становится не только радостным событием, но и сопровождается социальной поддержкой со стороны государства", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".
Особое внимание в регионе уделяют семьям участников спецоперации. Так, по словам Темрезова, в этом году республиканский маткапитал также получили 30 семей участников СВО – на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения задач бойцами.
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18 июня, 16:44
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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