Темрезов: более 500 семей получили республиканский маткапитал в КЧР

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С начала 2026 года 526 семей из Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого и последующего ребенка, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Мера действует в качестве дополнения к федеральным выплатам в рамках регионального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья".
"Семья, дети, забота о будущем республики – это те ценности, которые лежат в основе нашей социальной политики. Мы продолжаем оказывать поддержку родителям, создавая условия, при которых рождение детей становится не только радостным событием, но и сопровождается социальной поддержкой со стороны государства", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".
Особое внимание в регионе уделяют семьям участников спецоперации. Так, по словам Темрезова, в этом году республиканский маткапитал также получили 30 семей участников СВО – на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения задач бойцами.