Краткий пересказ от РИА ИИ Многие страны-члены ЕС считают неприемлемым упрощенное вступление Украины в Евросоюз из-за проблем с коррупцией и олигархами в стране.

Страны ЕС не готовы переписывать существующие правила для Украины и опасаются, что послабления вызовут аналогичные требования со стороны других стран, подавших заявки на вступление в ЕС.

Ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС и не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Многие страны-члены ЕС считают неприемлемым упрощенное вступление Украины в Евросоюз из-за проблем с коррупцией и олигархами в стране, пишет газета Многие страны-члены ЕС считают неприемлемым упрощенное вступление Украины в Евросоюз из-за проблем с коррупцией и олигархами в стране, пишет газета Telegraph

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.

"Это просто неприемлемо для очень многих государств-членов, потому что полностью разрушает принцип вступления на основе заслуг и выполнения критериев... Что если у нас не будет гарантий верховенства закона, гарантий в отношении влияния олигархов и мер по борьбе с коррупцией? Главный вопрос заключается в том, что именно мы впускаем в Европейский союз?" - приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.

Как отмечается, страны ЕС не готовы переписывать существующие правила для Украины. Дипломаты ЕС добавляют, что любые послабления или ускоренные процедуры для Киева неизбежно вызовут аналогичные требования со стороны шести стран Западных Балкан, которые подали заявки на вступление в ЕС за много лет до Украины.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.